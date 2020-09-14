Destek Arayan Lukaşenko’nun İlk Ziyareti Putin’e

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya’ya gitti. Kazandığı seçimden sonra haftalardır protestolarla boğuşan Lukaşenko’nun ziyaret amacının Putin’in net desteğini almak olduğu yorumları yapılıyor.

Lukashenko’nun uçağının Karadeniz kıyısındaki Soçi tatil beldesine indiği ve Putin ile burada görüşeceği bildirildi.

26 yıllık iktidarının en ağır kriziyle yüz yüze olan Belarus liderinin kaderi Putin’in elinde. Moskova’nın ekonomik ve askeri desteği, güvenlik güçleri muhalefete sert bir darbe indirirken dengeyi kendi lehine çevirmeye yardımcı olabilir.

Belarus muhalefeti Lukashenko’yu geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırmakla suçluyor. Seçimden beri ülkede binlerce kişi tutuklandı ve muhalefetin kilit liderlerinin neredeyse tamamı gözaltına alındı, sınır dışı edildi veya ülkeden kaçmaya zorlandı.

Dün başkent Minsk’te yapılan protesto gösterilerine katılanların sayısının 100 bini bulduğu belirtiliyor.

Putin, geçen ay Lukashenko’nun isteği üzerine bir “yedek polis gücü” kurduğunu, ancak gerektiğinde konuşlandırılacağını söyledi. RIA haber ajansının aktardığına göre Rusya, 25 Eylül’e kadar ortak “Slav kardeşliği” askeri tatbikatları için Beyaz Rusya’ya paraşütçü gönderecek.

Rusya ayrıca Belarus’un borcunu yeniden yapılandırmayı ve bankacılık sistemini desteklemeyi teklif etti.

Belarus, Rusya ile en yakın siyasi, sosyal, ekonomik ve savunma ilişkilerine sahip eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri.

Moskova’dan daha fazla destek almanın maliyeti, Lukashenko’nun daha da büyük Rus egemenliğini kabul etmesi olabilir. Kremlin, ortak bir para birimi de dahil olmak üzere daha yakın entegrasyon için baskısını sürdürüyor. Bu tekliflerin bazılarına direnen Lukaşenko ile Putin arasında gel gitlerle dolu bir ilişki bulunuyor.