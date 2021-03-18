Polisiye tutkunlarının mutlaka okuması gereken kitaplar

Kitap okumak bir tutkudur… Dünyayı keşfetmek, pek çok hayata tanık olup kendi yaşam serüveninde doğru adım atmak için en güzel yol haritasıdır kitaplar…

Kimi polisiye kimi ise kişisel gelişim kitapları okumayı tercih eder. Bazı okurlar ise ‘ne olursa okurum’ görüşüyle eline geçen her eseri okumayı tercih eder.

Kaliteli kitaplar okumanın en önemli unsurlarından biri de işini iyi yapan, her eser üzerinde titizlikle çalışan yayınevleriyle tanışmaktan geçiyor.

Kuzey Polisiyesinin iki önemli serisi Ayrıksı Kitap ile yine raflardaki yerini aldı. Yıllar önce Türkçe’ye çevrilen Martin Beck Serisi, İsveç polisiyesinin en önemli örneklerinden biri. Uzun süre Türkiye’de baskısı bulunmayan Martin Beck serisi Ayrıksı Kitap ile yolculuğa kaldığı yerden devam ediyor. Serinin 10 kitabı da satışta. Maj Sjöwall ve Per Wahlöö tarafından 1965 ile 1975 yılları arasında kaleme alınan serinin 10 kitabını da okuyanlar hangi seriye başlayabileceklerini kara kara düşünüyor.

Kuzey Polisiyesi denildiğinde akla gelen bir diğer seri ise Kurt Wallander serisi… Daha önce Altın kitaplar imzasıyla piyasada yer alan seri Ayrıksı Kitap ile birlikte yeniden raflardaki yerini aldı. Serinin ilk kitabı Karanlık Yüz okuyucusuyla buluştu.

Serinin devam ise Mayıs 2021, Temmuz 2021, Eylül 2021, Kasım 2021, Ocak 2022, Mart 2022, Mayıs 2022, Temmuz 2022 ve Eylül 2022’de okuyucusuyla buluşacak.

Ayrıksı Kitap için tıklayınız