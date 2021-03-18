Putin: ABD Başkanı Biden’a sağlıklar dilerim

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’i hedef alarak ‘Katil’ yorumunda bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından önce Kremlin ardından da Putin’den cevap geldi.

Putin’den Biden’a cevap

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir.” ifadelerini kullanan Putin, “ABD’deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur” dedi.

Vladimir Putin kimdir?

Kremlin’den Biden’a cevap geldi