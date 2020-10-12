Scooterlara Yeni Düzenleme: Yaş ve Hız Sınırı

Elektrikli scooter ve bisikletler için hazırlanan düzenleme TBMM’ye sunuldu. Elektrikli scooterlar için yaş ve hız sınırı getiriliyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce katıldığı toplantıda düzenlemenin öne çıkan başlıklarını şu şekilde sıralamıştı;

1) Elektrikli scooterların azami hızı saatte 18 km olacak.

2) Bu araçlar, otoyol, şehirler arası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

3) Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.

4) Birden fazla kişi elektrikli scooter kullanamayacak.

5) Bu araçlarda kişisel eşya haricinde eşya/yük taşınamayacak.

6) Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.

7) Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.

8) Kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

9) Elektrikli scooterların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.

10) Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.

Ayrıca, elektrikli scooter tanımının kara yolları trafik kanununa eklenmesi düşünülüyor.