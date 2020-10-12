Günün İddiası: Koronavirüs Testi Pozitif Çıkan Doktor 85 Hastayı Muayene etti

Vatankocaeli.com’un haberine göre Karamürsel Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan ve acil servisin sorumlusu olan Halil İbrahim Erol’un annesi ve babasının rahatsızlanması sonucu hastanede test yaptırması ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine annesi ve babasıyla yaşayan doktor Halil İbrahim Erol’un da kendisine test yaptırıp sonucunun pozitif çıkmasına rağmen hastanede akşam Saat 16.00’ya kadar görev yaptırıldığı ve hasta baktırıldığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan doktorun saat 16.00’ya kadar 85 hastayı muayene ettiği belirtiliyor.

Bir emekli şehri olan ve yaş ortalaması bir hayli yüksek olan Karamürsel’de bir hastane yönetiminin test sonucu pozitif çıkan bir doktora bile bile hasta baktırması skandal olarak yorumlandı.