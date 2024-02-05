Torrevieja gölü: İspanya’nın pembe gölü

Torrevieja Gölü suyunun pembe olması, bulunduğu Alicante yakınlarındaki küçük kasabayı turist akınına uğrar hale getirdi. Suyun alışılmadık renginin şaşırtıcı bir bilimsel açıklaması var.

İspanya’nın Costa Blanca kıyısındaki Alicante yakınlarındaki Vega Baja del Segura bölgesinde, ülkedeki en olağanüstü su kütlelerinden biri yatıyor.

Çünkü adını bulunduğu kasabadan alan Laguna de Torrevieja’nın suları pembe.

Yaklaşık 1.400 hektarlık Torrevieja gölü, Lagunas de La Mata y Torrevieja Tabiat Parkı’nın bir parçası ve bölgeyi son yıllarda turist mıknatısı haline getirdi.

Peki göldeki su neden bu alışılmadık renge sahip?

“Condé Nast Traveller” dergisinin İspanyolca baskısına göre bu fenomen, burada yaşayan sözde halobakterilerden kaynaklanıyor.

Bu cins, alışılmadık derecede yüksek tuzluluğa sahip sularda özellikle rahat hissediyor.

Laguna de Torrevieja’da da durum tam olarak bu: Suyu, litre başına 350 gram gibi inanılmaz bir tuz içerir.

Bu, Ölü Deniz’dekine benzer bir konsantrasyondur. Ve tam olarak bu tür sularda bakteriler artık suyun alışılmadık şekilde parlamasını sağlayan pembe bir pigment salgılıyor.

Torrevieja gölü: Önemli tuz üreticisi

Suda hayatta kalabilen kırmızımsı mikroalgler de Laguna de Torrevieja’nın rengine katkıda bulunuyor.

Bunlar tüm beslenme döngüsünün temelidir. İlk önce tuzlu su karidesi adı verilen ve yosunları yediklerinde pembeye dönen minik kabuklular tarafından yenir.

Pembe göl çevresinde yaşayan sayısız flamingoların menüsünün başında bunlar geliyor.

Torrevieja gölü sadece olağanüstü rengi nedeniyle bu kadar ünlü değil.

Tüm Avrupa kıtasındaki en verimli tuz lagününden aşağı kalır yanı yok. Burada her yıl 800 bin tona kadar tuz çıkarılıyor ve daha sonra Kuzey Avrupa ve ABD’ye ihraç ediliyor.

Pembe göl, 1992 yılından bu yana komşusu La Mata lagünü ile birlikte toplam 3.700 hektarlık bir alanı kapsayan doğal park olarak belirlenmiştir.

Gölde yüzmek yasak

Pembe suda yüzmek her ne kadar cazip gelse de Laguna de Torrevieja’da yüzmeye izin verilmiyor.

Amaç göl çevresindeki hassas ekosistemi korumak. Burada çok sayıda hayvan ve 150’den fazla bitki türü bulunmakta.

Ayrıca tuzu toplayan makineler nedeniyle insanlar için tehlike söz konusu.

Ancak parkın web sitesinde özel göl çevresinde keyfini çıkarabileceğiniz çok sayıda başka eğlence etkinliği bulunuyor.

Pembe Laguna de Torrevieja ne kadar güzel olursa olsun dünyada benzersiz değildir.

Türkiye, Avustralya, Meksika gibi ülkelerde de pembe göller büyük ilgi topluyor.

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