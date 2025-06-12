ABD, Bağdat Büyükelçiliği personelini tahliye ediyor

Ortadoğu’da gerilim yeni bir boyuta taşınıyor. ABD yönetimi, Irak’ın başkenti Bağdat’taki büyükelçilikte görevli zorunlu olmayan personel ve ailelerinin bölgeden tahliyesine karar verdi. ABD kaynaklarına göre bu adım, İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğu yönündeki istihbaratın ardından atıldı.

Bölgedeki Amerikan personeline kısıtlama getirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son analizlerimize dayanarak Irak’taki diplomatik misyonumuzun personel yapısını azaltmaya karar verdik” denildi. Açıklamanın hemen ardından, İsrail’de görevli Amerikan personelinin Tel Aviv, Kudüs ve Be’er Şeva dışındaki bölgelere seyahati de yasaklandı. Bu karar, bölgede artan tansiyona işaret ediyor.

Trump: Bölge tehlikeli olabilir, bekleyip göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kennedy Center’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikalıların bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıldığını doğrulayarak, “Burası tehlikeli bir yer olabilir, ne olacağını göreceğiz” dedi. Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

İsrail baskısı artarken nükleer görüşmeler çıkmaza girdi

Trump yönetimi, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme kaydetmeye çalışsa da, son günlerde görüşmelerde bir duraksama yaşandığı bildirildi. ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump, hafta başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 40 dakikalık gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Netanyahu’nun diplomasi yerine askeri müdahaleyi savunduğu bildirilmişti.

İran’dan tehdit: ABD üsleri hedef olur

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, Trump yönetiminin askeri adım atması halinde ABD üslerinin hedef alınacağını açıkladı. Aynı gün Pentagon’da ifade veren Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın nükleer silaha benzer bir yapı inşa etmeye doğru ilerlediğine dair “yeterli emare” olduğunu söyledi.

Bölgede tahliyeler genişliyor, petrol fiyatları yükseldi

Reuters’a göre, ABD Savunma Bakanlığı ayrıca Kuveyt ve Bahreyn dahil olmak üzere Orta Doğu’daki birçok ülkede konuşlu Amerikan askerlerinin ailelerinin gönüllü tahliyesine onay verdi.

İngiltere Kraliyet Donanması’na bağlı Deniz Ticaret Operasyonları Birimi de bölgedeki artan askeri gerginliğin deniz taşımacılığına etkileri konusunda uyarıda bulundu. Tahliye haberinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 4’ü aşan bir artış yaşandı.

Irak’ta 2.500 Amerikan askeri görev yapıyor

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre hâlihazırda yaklaşık 2.500 Amerikan askeri Irak’ta konuşlu durumda. Gerilim, 2020 yılında ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlediği saldırıyla zirveye çıkmış, İran bunun karşılığında Irak’taki ABD üslerini füze saldırısıyla hedef almıştı.

