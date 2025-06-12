Hindistan’da mucizevi kurtuluş

Londra’ya gitmek için kalkan uçak düşmüştü!

Hindistan‘ın Ahmadabad Havalaanı’nda Londra’ya gitmek üzere olan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçakta mürettebat dahil 242 kişi bulunuyordu. Düşüşün ardından infilak eden uçaktan sağ kurtulan tek kişi Viswashkumar Ramesh oldu. İngiliz vatandaşı olan ve 11A koltuğunda oturan Viswashkumar Ramesh “Kalkıştan 30 saniye sonra yüksek bir gürültü oldu ve uçak düştü. Kendime geldiğimde etrafım cesetlerle doluydu” dedi.

Yürüyerek uçaktan çıktı

241 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında tek kurtulan Viswashkumar Ramesh, kazanın ardından yürürken görüntülendi. Hindistan‘da hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alınan Ramesh’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza bölgesinde 204 cesede ulaşılırken uçağın düşüş anında çarptığı öğrenci yurdunda ise hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmiyor. Hindistan Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre 50 öğrenci hastanede tedavi altında.