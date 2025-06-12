Danimarka Parlamentosu’ndan ABD üslerine onay

Danimarka Parlamentosu, ülkede ABD askeri üslerinin kurulmasına yeşil ışık yakan yasa tasarısını onayladı. Karar, Başkan Donald Trump’ın Grönland’ın tamamında söz sahibi olma girişimlerinin yoğunlaştığı bir dönemde geldi. 94 milletvekilinin destek verdiği tasarı, şimdi Kral Frederik X’in imzasına sunulacak.

Yeni anlaşma, 2023 mutabakatını genişletiyor

Kabul edilen yasa, 2023’te Biden yönetimiyle imzalanan ve ABD askerlerine Danimarka’daki hava üslerine geniş erişim hakkı tanıyan askeri anlaşmanın kapsamını daha da genişletiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte Amerikan askerî varlığı Danimarka topraklarında kalıcı üslerle desteklenecek.

Danimarka’da egemenlik tartışması: Muhalefet tepkili

Oylama sonrası muhalefet kanadı karara sert tepki gösterdi. Eleştiriler, Danimarka’nın askeri egemenliğini Washington’a devrettiği yönünde. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ise parlamentoya verdiği yazılı yanıtta, “Eğer ABD, Grönland’ın tamamını ya da bir kısmını ilhak etmeye kalkışırsa, bu anlaşma tek taraflı olarak feshedilebilir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Grönland planları yeniden gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a olan ilgisi uzun süredir biliniyor. Stratejik konumu ve zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çeken Arktik adaya yönelik ABD talepleri, Danimarka’yla diplomatik tansiyonu zaman zaman artırıyor. Grönlandlı yetkililer ise adanın herhangi bir ülke tarafından “satın alınamayacağını” açık bir dille ifade ediyor.

Grönland Başbakanı daha önce yaptığı açıklamada, “Grönland kimsenin satın alabileceği bir mal parçası değildir. Bu yaklaşım saygısızlıktır” diyerek ABD’nin söylemlerine tepki göstermişti.

