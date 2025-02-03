ABD-Panama gerilimi tırmanıyor

ABD’nin açıklamaları, Panama halkında büyük bir öfkeye neden oldu. Başkent Panama City’de Trump ve Rubio’nun maketleri ateşe verildi. Bazı protestocular polisle karşı karşıya gelirken, güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Panamalılar, ABD’nin kanal üzerindeki eski kontrolünü yeniden kurmak istediğini düşünüyor. BBC’ye konuşan Panama City sakini Mari, “Burada Çinli yatırımcıların liman işletmesi, ABD ile yapılan tarafsızlık anlaşmasına aykırı değil. Ancak Trump, sanki bizim ülkemizi yönetiyormuş gibi davranıyor” diyerek tepki gösterdi.

1979’da imzalanan ve 1999’da tamamlanan anlaşmayla Panama Kanalı’nın yönetimi tamamen Panama hükümetine geçmişti. Ancak Çinli firmalar, kanal çevresinde büyük yatırımlar yaparak, bölgedeki ekonomik nüfuzlarını artırdı.

Trump’tan askeri müdahale sinyali

Başkan Trump, Çin’in kanal çevresindeki yatırımlarını bir “tehdit” olarak gördüğünü belirterek, ABD’nin haklarını savunmak için gerekli adımları atacağını söyledi. Trump, “Amerikan gemileri haksız yere yüksek ücretlerle karşılaşıyor. Çin’in Panama Kanalı’nı kullanarak ABD’ye zarar vermesine izin veremeyiz” dedi.

ABD’li yetkililer, Çin’in limanlarda kontrol sağlaması durumunda savaş veya ticaret krizinde Amerikan gemilerinin kanal geçişini engelleyebileceğini öne sürüyor. Dışişleri Bakanı Rubio, bu tehdidin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Bu durum devam edemez” açıklamasını yaptı.

Ancak Panama hükümeti ve halkı, Trump’ın sözlerine sert tepki gösterdi. Ülkedeki birçok kişi, ABD’nin askeri müdahale ihtimalini 1989’daki ABD işgaline benzetiyor. O dönemde ABD, Panamalı lider General Manuel Noriega’yı devirmek için ülkeye askeri operasyon düzenlemişti.

Eski Panama milletvekili Edwin Cabrera, “ABD, kanal için tekrar savaş açarsa bu bir trajedi olur. Panama, ABD ve Çin’in güç savaşının ortasında kalmış durumda” dedi.

Panama’da endişeler ve ekonomik eleştiriler

Panama halkının büyük çoğunluğu, ülkenin kanal üzerindeki egemenliğini savunurken, bazı kesimler ise hükümetin kanal gelirlerini halkla adil bir şekilde paylaşmadığını düşünüyor.

Turizm sektöründe çalışan Andre Howell, “Trump’ın kanal hakkında konuşması, hükümetimizin kötü yönetiminin bir sonucu. Kanalın gelirlerinden Panamalılar yeterince faydalanamıyor” diyerek yönetime eleştiri getirdi.

Trump yönetiminin sert söylemlerine rağmen, Panama hükümeti diplomasi yoluyla çözüm arayışında. Mulino, ABD ile teknik görüşmeler yapılmasını önerirken, Trump ve Rubio’nun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Panama kanalı krizinde son durum

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisini azaltması için Panama’ya baskı yapıyor.

Başkan Trump, kanalın ABD tarafından tekrar kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor ve askeri müdahale ihtimalini dışlamıyor.

Panama hükümeti, kanalın mülkiyetinin tartışmaya açık olmadığını belirterek müzakere çağrısında bulundu.

Panama’da protestolar artarken, halk ABD’nin eski dönemlerdeki müdahalelerini hatırlatarak tepki gösteriyor.

Bölgedeki gerilim, ABD’nin Çin ile küresel rekabetinin bir yansıması olarak görülüyor. Washington yönetiminin Panama üzerindeki baskısının nasıl sonuçlanacağı ve Trump’ın söylemlerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

ABD Başkanı Donald Trump; Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik gümrük tarifelerini hayata geçirirken, Asya borsalarında sert düşüşler yaşandı.

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