Victor Nelsson transfer için İtalya’da

Galatasaray’ın başarılı Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya Serie A takımlarından Roma’ya transfer oluyor.

Galatasaray’da son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşam yapılacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, İtalya’ya gitti.

26 yaşındaki stoper, İtalya’da basın mensuplarına, “Forza Roma (Hadi Roma)” diyerek poz verdi.

Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma’ya imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Galatasaray’da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.