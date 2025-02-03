Norveç’te Futbol Takımına Yapay Zekâlı Teknik Direktör

2000 yılından bu yana büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazanamaması, Hamkam’ı gelecekte nasıl ilerleyebileceği konusunda daha yenilikçi olmaya zorladı. Böylece belirli bir süre için yapay zekalı teknik direktörle çalışmaya karar verdiler. Bunun için teknoloji ve enerji şirketi Eidsiva ile de bir iş birliği yapıldı. Takım tamamen bilgisayar ekranından onlara hitap eden yapay zekalı teknik direktörün ellerine bırakıldı. Yapay zekâ, gerçek zamanlı veri yorumlama özelliğiyle tüm taktik ve personel kararlarına karar vermek üzere Hamkam’ın tüm sorumluluğunu üstlendi.

Yapay zekalı teknik direktörün ilk görevi, yerel rakiple yapılacak büyük bir maçı devralmak oldu. Taraftarlar yeni atama konusunda zaten tereddütlüyken, 6-1’lik mağlubiyetle yapay zekalı teknik direktörden beklentilerini tamamen kaybetti. 4-5-1 dizilişiyle başlayıp 1-0 öne geçtikten sonra, yeni teknik direktörün kullandığı şüpheli taktiklerle işler hızla bozuldu. Ağır bir yenilgiye ilerlerken kalecinin taç atışı yapması ve 1-0-9 dizilişi de taraftarın görmek istediği şeylerden biri değildi.

Takım maçı 6-1 kaybetse de yenilikçi bir kulüp olarak akıllara kazındı

Antrenmanları ve maçı kayıt altına alan video, mockumentary havası taşıyor. Yönetmen Glenn Kitson, projedeki Sr. Creator ise Jørgen Sibbern. Futbolla ilgilenmesiniz bile ilginizi çekebilir. Örneğin yapay zekalı teknik direktör antrenman sırasında oyuncuları, dediklerini yapmazsa satmakla tehdit ediyor. Bu gibi espriler kara mizah sevenlerin kalbini çalacak türden.

Bu deney gösterdi ki Hamkam’ın teknik direktörü Ståle Solbakken’in işi şimdilik güvende. Hamkam’ın bu hamleyle başarılı olduğu nokta ise deneysel futbola öncülük etmesi ve bu sayede dünyanın ilgisini üzerine çekmesi oldu.

Yapay zekalı teknik direktör, en ileri teknolojiyi kullanan bir teknoloji ve enerji şirketi (aynı zamanda da takım sponsoru) Eidsiva tarafından yaratıldı. Eidsiva Kıdemli İletişim Danışmanı Martin Hoff Pederson şunları söyledi: “Hipotezimizin doğrulanması hem ilginç hem de güven vericiydi: teknoloji, insanlarla birlikte en iyi şekilde çalışır. Bu proje, özellikle insan merkezli bir rolde teknolojinin tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. İnsan direktör artık yeniden görevde olmalı.”

Hamkam’ın genel müdürü Mehran Ansari ise şu açıklamayı yaptı: “Futbol ve teknoloji hızla ilerliyor ve birçok takım veri kümelerine ve Moneyball’a odaklanıyor. Sonuna kadar gidersek ne olacağını görmek istedik. Maç sırasında işler biraz kızışsa da, oyuncuların bu fikre ne kadar çabuk uyum sağladığını görmek etkileyiciydi”

Yapay zeka ve teknik direktörülük konusunda bir diğer çarpıcı gelişme, geçtiğimiz yıl Google DeepMind’ın duyurduğu TacticAI idi. TacticAI, Google ile Liverpool FC iş birliğiyle geliştirilmiştive geçtiğimiz yıl Liverpool FC teknik direktörleri ve video analistleri de taktik geliştirmek için TacticAI’den faydalanmıştı. Yapay zekaya tam yetki vermek konusundaki ilk hamleyi ise Hamkam hayata geçirmiş oldu.

Kaynak BiguMigu