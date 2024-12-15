ABD’den Suriye mesajı: SDG’nin rolü kritik, HTŞ ile doğrudan temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’ün Akabe kentinde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısının ardından basına önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’deki geçiş sürecine dair kritik mesajlar veren Blinken, ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla birlikte Suriye halkına desteği yönlendirecek ortak ilkeler üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Blinken, DAEŞ’in Suriye’deki mevcudiyetini sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Bu kritik dönemde, SDG’nin görevine devam etmesi büyük önem taşıyor. Çünkü IŞİD, Suriye’deki bu kırılgan geçiş sürecinden yararlanarak yeniden toparlanmaya çalışabilir” dedi. Blinken, SDG’nin gözaltı merkezlerinde tutulan yaklaşık 10 bin yabancı terörist savaşçının güvenliğini sağlamadaki rolünün de altını çizdi.

HTŞ ile “Doğrudan Temas” İtirafı

Basın toplantısında, ABD’nin terör listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile doğrudan temas kurup kurmadığı soruldu. Blinken, bu soruya “Evet, HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz” diyerek yanıt verdi. Bu açıklama, ABD’nin bölgedeki diplomatik temaslarının boyutunu gözler önüne serdi.

Blinken, HTŞ ile görüşmelerin amacının Amerikalı gazeteci Austin Tice’ın serbest bırakılmasına yönelik çabaları hızlandırmak olduğunu belirtti. Tice’ın güvenli bir şekilde eve dönmesi için bu temasların sürdüğünü dile getirdi.

Suriye’de Geçici Hükümet İçin 7 Önemli İlke

Blinken, Suriye’nin gelecekteki geçici hükümeti için ABD’nin ve bölgedeki ortaklarının belirlediği 7 temel ilkeyi şöyle sıraladı:

Geçiş süreci Suriyeliler tarafından yönetilmeli ve Suriyelilere ait olmalıdır.

Kapsayıcı ve temsili bir hükümet oluşturulmalıdır.

Azınlıklar ve kadınlar dahil tüm Suriyelilerin hakları korunmalıdır.

İnsani yardım, ihtiyaç duyan kişilere kesintisiz ulaşabilmelidir.

Devlet kurumları, Suriye halkına temel hizmetler sağlamalıdır.

Suriye, terör grupları veya diğer tehdit unsurlarının üssü haline gelmemelidir.

Kimyasal silahlar koruma altına alınarak imha edilmelidir.

Bu ilkeler doğrultusunda Suriye halkına “Sizin başarmanızı istiyoruz ve bu süreçte yanınızdayız” mesajı verildi. Blinken, bu ilkelerin hem bölgesel aktörlerin hem de uluslararası toplumun beklentilerini karşılayacak şekilde oluşturulduğunu söyledi.

Gazze’de Ateşkes ve Rehinelerin Serbest Bırakılması

Basın toplantısında Gazze’deki ateşkes çabalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Blinken, ateşkesin sağlanmasının Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi için en önemli adım olduğunu belirtti. “Bu süreci sona erdirmenin ve rehinelerin evlerine dönmelerini sağlamanın zamanı geldi” diyen Blinken, insani yardımların hızlandırılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Son günlerde Gazze’ye gönderilen yardım kamyonlarının sayısında ciddi bir artış yaşandığını aktaran Blinken, Birleşmiş Milletler ekiplerinin Gazze’nin kuzeyine girmesinin, bölgedeki insani durumun değerlendirilmesi açısından kritik bir gelişme olduğunu söyledi.

ABD’nin Mesajı: Suriye Halkının Yanındayız

Blinken, Suriye’deki geçici hükümete destek sağlanması konusunda bölgedeki müttefikleriyle ortak hareket ettiklerini açıkladı. “Şu anda birçok ülkenin beklediği şey, Suriye’de bir geçiş sürecinin başlatılması. Biz de Suriyelilerin yönetiminde bu sürecin ilerlemesini görmek istiyoruz” dedi.

Suriye’deki mevcut rejimin değişmesi durumunda ortaya çıkacak olası kaosa da dikkat çeken Blinken, “Bu bölgede ve diğer yerlerde, baskıcı bir rejimin düşüşünün hızla daha fazla çatışma ve kaosa yol açabileceğini gördük. Bu yüzden süreç Suriyeliler tarafından yürütülmeli ve sürdürülebilir olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başlamadan önce ekiplerini şekillendirmeye devam ediyor. Truth Social CEO’su Devin Nunes, Beyaz Saray İstihbarat Danışma Kurulu Başkanı olarak atandı.

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