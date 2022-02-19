ABD’yi Kızdıracak Yakınlaşma: Küba – BAE

Abu Dabi ve Küba ticaret odaları Expo 2020 Dubai etkinliğinde bir araya geldi. Kübalı bir bakan da BAE’de bir yenilenebilir enerji şirketini ziyaret etti.

Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mohamed Al Mazrouei dün Küba Ticaret Odası başkanı Antonio Carricarte Corona ile Expo 2020 Dubai’de bir araya geldi.

Mazrouei, Abu Dabi işletmelerinin Küba ile ticaret ve yatırım hakkında daha fazla bilgi edinme “istekliliğine” dikkat çekti. İki alan arasında iş odaklı değişim çağrısında bulundu. Başkan ayrıca, resmi Emirlik Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, odanın Küba ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticareti desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Küba Ticaret Bakanı’ndan Ziyaret

Expo 2020 Dubai, BAE, Orta Doğu ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların bulunduğu bir kültür ve iş forumu. Etkinlik, Emirlik işletmeleri adına çeşitli anlaşmalar sağladı. Emirlik teknoloji firması Group 42 , dün Sırp hükümetiyle ortak bulut ve yapay zeka araçları geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı.

Diğer BAE kuruluşları da Küba ile iş yapmakla ilgileniyor. Dün, Küba Ticaret Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz, Abu Dabi merkezli yenilenebilir enerji şirketi Masdar ile potansiyel işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Küba’nın Ortadoğu’da İran ve Suriye ile iyi ilişkileri var. Kübalı ve İranlı bilim adamları geçen yıl ortaklaşa bir COVID-19 aşısı geliştirdiler. Suriyeli ve Kübalı yetkililer geçen yılın sonlarında aşı işbirliğini de ele aldılar.

BAE, Amerika Birleşik Devletleri’nin yakın bir müttefiki. Ancak ABD, Küba’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor ve Karayip adasında komünist hükümete karşı bir ticaret ambargosu sürdürüyor.