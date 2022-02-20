Flaş: İngiltere’de Pozitif Vakalar İçin İzolasyon Zorunluluğu Kalktı

Başbakan Boris Johnson, virüsün yayılmasını engellemek için getirilen tüm yasal kısıtlamaların sona ermesinin İngiltere’deki insanların “özgürlüklerimizi kısıtlamadan kendimizi korumalarına” izin vereceğini söyledi. Planın ayrıntılarının yarın parlamentoda açıklanması bekleniyor.

Ancak hükümetin bilim danışmanlarından bazıları, bunun enfeksiyonlarda artışa yol açabilecek ve ülkenin daha öldürücü türlere karşı savunmasını zayıflatabilecek riskli bir hareket olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin sağlık sözcüsü Wes Streeting Johnson’ı “savaş bitmeden zafer ilan etmekle” suçladı.

Johnson’ın Muhafazakar hükümeti Ocak ayında çoğu virüs kısıtlamasını kaldırdı, mekanlar için aşı pasaportlarını rafa kaldırdı ve İngiltere’deki hastaneler dışındaki çoğu ortamda maske zorunluluğunu sona erdirdi. Kendi halk sağlığı kurallarını belirleyen İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda da daha yavaş da olsa dışa açıldı.

Birleşik Krallık’taki yüksek aşılama oranları ve omikron varyantının hastalarda daha hafif etkiler göstermesi bu kararlarda etkili oldu.

Pozitif bir COVID-19 testinin ardından en az beş gün süreyle izole edilmesini içeren yasal gereklilik, tavsiye niteliğinde önlemlerle değiştirilecek.

Johnson, “COVID birden bire yok olmayacak ve bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz ve özgürlüklerimizi kısıtlamadan kendimizi korumaya devam etmemiz gerekiyor. Aşıların kullanıma sunulması, testler, yeni tedaviler ve bu virüsün neler yapabileceğine dair en iyi bilimsel anlayış yoluyla son iki yılda bu virüse karşı güçlü korumalar oluşturduk” dedi.