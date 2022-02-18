Elon Musk Hitler Tweetini Sildi!

Elon Musk, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Adolf Hitler’i karşılaştıran, aşı zorunluluğunu protesto eden kamyoncuları destekleyen ve Twitter’da gündem olan tweetini sildi.

Kanadalı kamyon şoförlerinin protestolarını destekleyen Elon Musk, Trudeau’yu Hitler’le kıyaslayan bir görsel paylaşmasının ardından tepki çekti. Musk, Twitter’da üzerinde “Beni Trudeau ile kıyaslamayın. Benim bir bütçem vardı” yazan bir Hitler fotoğrafı paylaştı. Tweet bugün öğle saatlerinde silindi.

Tesla CEO’su Musk, Ocak ayı sonlarında yolları ve köprüleri kapatan Kanadalı kamyonculara destek tweeti atarak, Trudeau hükümetinin zorladığı sağlık politikalarına karşı dikkat çekmişti.

Musk, Trudeau hükümetinin bankalara protestocuların fonlarını kesmeye yardım etme emrini nasıl verdiğini açıklayan bir tweet’e yanıt olarak, Hitler’in bir fotoğrafını paylaştı.

Musk’ın Kanada Başbakanını milyonlarca Yahudi’nin soykırımından ve İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sorumlu olan Nazi lideriyle karşılaştırması büyük tepki topladı.

Amerikan Yahudi Komitesi, Musk’ın tweetine derhal bir özür çağrısı ile yanıt verdi.

Kanada Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne de Musk’a tepki gösterdi.

Auschwitz-Birkenau Müzesi, Musk’ın paylaşımının “Bütün kurbanların anısına saygısızlık olduğunu ve birçok insanı yaraladığının” belirtti. Nazi rejimi sırasında yapılan soykırımda Auschwitz-Birkenau toplama kampında 960 binden fazla insan katledilmişti.

Müze, Musk’ı etiketleyerek attığı tweetinde, “Adolf Hitler’in fotoğrafını kullanmak ve onun yarattığı totaliter Nazi rejimi tarafından acı çektirilen, küçük düşürülen, işkence gören ve öldürülen insanlardan çıkar sağlamaya çalışmak üzücü ve rahatsız edici” yazdı.

Silinen tweet 35 binden fazla beğeni almıştı.