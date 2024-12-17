Bulgar şirketlerinden 2025 için kötümser beklenti: Ekonomide düşüş olacak

Bulgar Ticaret Odası’na üye şirketler, 2025 yılına dair ekonomik beklentilerini ortaya koydu. Yapılan anket, Bulgaristan iş dünyasının önümüzdeki yıla dair kaygılarını gözler önüne serdi. Şirketlerin yüzde 41’i, 2025 yılında ekonomide düşüş beklediklerini belirtirken, yüzde 65’i küresel ekonomik yavaşlamanın işlerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Artan enerji ve hammadde maliyetleri ile enflasyon, işverenlerin en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

İşletmelerin Korkusu: Artan Maliyetler ve Enflasyon

Ankete katılan şirketlerin en çok endişelendiği konuların başında enerji fiyatlarındaki artış, hammadde maliyetlerinin yükselmesi ve enflasyonun daha da tırmanması geliyor. Bu durum, 2024’e göre daha karamsar bir tablo ortaya koyuyor. İşletmeler, enerji maliyetlerinin öngörülemez bir şekilde yükselmesinin rekabet gücünü düşürdüğünü ve kâr marjlarını daralttığını vurguladı.

Şirketlerin bir diğer önemli gündemi ise Avro’ya geçiş. Ankete katılanların yüzde 61’i Bulgaristan’ın avroya geçmesini desteklerken, yüzde 48’i Avro Bölgesi’ne üyeliğin devletin en önemli önceliği olması gerektiğini düşünüyor. İş dünyası, avroya geçişin yatırımcı güvenini artıracağına ve dış ticareti kolaylaştıracağına inanıyor.

Bulgar İş Dünyası 2025 İçin Nasıl Bir Strateji İzleyecek?

Her ne kadar genel ekonomik beklentiler kötümser olsa da, Bulgar şirketlerinin büyük bir kısmı büyüme için yeni adımlar atmayı planlıyor. Şirketlerin yarısından fazlası (yüzde 50’den fazlası), üretim kapasitesini ve sundukları ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Bu sayede hem iç pazardaki talepleri karşılamayı hem de uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmayı amaçlıyorlar.

Ayrıca, şirketlerin yüzde 45’i yeni pazar arayışına gireceğini belirtti. Bu girişim, iş dünyasının küresel ekonomik yavaşlamaya karşı aldığı proaktif bir önlem olarak değerlendiriliyor. Yeni pazarlara açılma stratejisi, şirketlerin gelirlerini çeşitlendirmesine ve dış pazarlardaki riskleri azaltmasına yardımcı olabilir.

Buna karşın, uluslararası ortaklarla yaşanan sorunlar 2024’e göre ciddi şekilde artmış durumda. 2024 yılında bu sorunlarla karşılaşan şirketlerin oranı yüzde 18 iken, 2025 için bu oran yüzde 33’e yükseldi. Bu artış, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksamalardan ve değişen ticaret politikalarından kaynaklanıyor olabilir.

Şirketler İçin Avro’ya Geçiş Neden Önemli?

Bulgaristan’da Avro’ya geçiş süreci uzun süredir gündemde. İş dünyası, bu sürecin hızlandırılmasını talep ediyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 61’i avroya geçişi destekliyor, hatta yüzde 48’i, Avro Bölgesi’ne üyeliğin devletin en önemli önceliği olması gerektiğini savunuyor.

Avro’ya geçişin en önemli avantajlarından biri, şirketlerin uluslararası ticaret yaparken döviz kuru riskine maruz kalmaması. Bu da ithalat ve ihracat maliyetlerini daha öngörülebilir hale getiriyor. İşletmeler, bu değişikliğin yatırım ortamını iyileştireceğini ve yabancı sermaye akışını artıracağını düşünüyor.

Küresel Ekonomideki Durgunluk İşleri Zorlaştıracak

2025 için küresel ekonomik görünüm de Bulgaristan’daki şirketlerin kararlarını etkileyen bir diğer önemli faktör. Şirketlerin yüzde 65’i, küresel ekonomideki yavaşlamanın işleri olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bu durum, Bulgaristan ekonomisinin dış ticarete yüksek derecede bağımlı olmasından kaynaklanıyor.

Avrupa’daki ekonomik durgunluk, özellikle Bulgaristan gibi ihracata dayalı ekonomilerde daha belirgin hissediliyor. Dış pazarlardaki talebin düşmesi, ihracat yapan şirketleri doğrudan etkiliyor. Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar ve ticari engeller de Bulgar iş dünyası için zorluk yaratmaya devam ediyor.

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