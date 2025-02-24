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Almanya seçimlerinde CDU/CSU zaferini ilan etti

Almanya'da yapılan erken genel seçimlerde CDU/CSU %28,6 oy alarak birinci çıktı. AfD’nin yükselişi koalisyon sürecini zorlaştırırken, SPD ve Yeşiller oy kaybetti, FDP ise baraj altında kaldı.

Aslı24/02/2025
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almanya cdu csu zaferini ilan etti
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Almanya’da yapılan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, %28,6 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Aşırı sağcı AfD’nin %20,8 ile ikinci sıraya yerleşmesi, hükümet kurma sürecini karmaşık hale getiriyor. SPD tarihinin en düşük oy oranlarından birini alırken, Yeşiller ve FDP ciddi kayıplar yaşadı.

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1 CDU/CSU Seçimden Birinci Çıktı
2 AfD Seçimde Büyük Çıkış Yaptı
3 SPD ve Yeşiller Oy Kaybetti, FDP Baraj Altında Kaldı
4 Almanya’da Koalisyon Süreci Başlıyor
4.1 Avrupa ve ABD’den İlk Tepkiler

CDU/CSU Seçimden Birinci Çıktı

Almanya‘daki erken genel seçimlerde CDU/CSU ittifakı %28,6 oy alarak sandıktan birinci çıktı. Parti lideri Friedrich Merz, en kısa sürede hükümet kurmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak CDU/CSU’nun tek başına hükümet kurması mümkün görünmüyor.

AfD Seçimde Büyük Çıkış Yaptı

Göçmen karşıtı ve aşırı sağcı AfD, %20,8 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Parti lideri Alice Weidel, CDU/CSU’ya koalisyon teklifinde bulundu ancak Merz, AfD ile işbirliği yapmayacaklarını kesin bir dille ifade etti.

SPD ve Yeşiller Oy Kaybetti, FDP Baraj Altında Kaldı

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Sosyal Demokrat Parti (SPD) %16,4 oy alarak tarihinin en kötü seçim sonuçlarından birini aldı. Yeşiller %11,6 oy ile dördüncü olurken, Hür Demokrat Parti (FDP) %4,3 oy alarak baraj altında kaldı.

Almanya’da Koalisyon Süreci Başlıyor

Almanya’da hükümetin kurulması için 316 sandalye gerekiyor. CDU/CSU-SPD koalisyonu en güçlü seçenek olarak görülse de, diğer partilerle üçlü bir koalisyon ihtimali de gündemde. Koalisyon görüşmelerinin haftalarca sürmesi bekleniyor.

Avrupa ve ABD’den İlk Tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Friedrich Merz’i tebrik ederek Avrupa ile güçlü işbirliğine vurgu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise seçim sonucunu memnuniyetle karşıladı.

Almanya’da yeni hükümetin en geç Paskalya’ya kadar kurulması beklenirken, CDU/CSU lideri Merz’in önünde uzun ve zorlu bir müzakere süreci bulunuyor.

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Aslı24/02/2025
125 1 dakika okuma süresi
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