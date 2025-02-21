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Almanya’nın Aşırı Sağcı Partisi AfD, Bağış Skandalıyla Gündemde

Almanya’nın Aşırı Sağcı Partisi AfD, Bağış Skandalıyla Gündemde Almanya’da bağış skandalı 2,35 milyon euroluk rekor bağış büyük bir ceza getirebilir

NationalTurk NL21/02/2025
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Radikal fikirlerine rağmen her geçen gün güçlenen parti Almanya'da şimdilerde bağış skandalı ile gündemde r
AFD 12 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen Almanya'da siyaseti kökünden değiştirdi. Elon Musk tarafından desteklendiği de iddia edilen parti her geçen gün güçleniyor.
Seyşeller

Almanya da AFD yine tartışmalar ile gündemde

Almanya  seçimleri öncesinde, Alman aşırı sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD), doğrulanması halinde milyonlarca euro para cezasına çarptırılacağı bir bağış skandalına karıştı. AfD, 1 Şubat’ta Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) eski bölge yöneticisi Gerhard Dingler’den 2,35 milyon euroluk rekor bir bağış aldı. Ancak yapılan araştırmalar, bu bağışın Alman milyarder Henning Conle tarafından finanse edildiğini öne sürüyor.

Almanya İçin Alternatif Partisi Lideri Alice Weidel
Almanya İçin Alternatif Partisi Lideri Alice Weidel 2017 yılından beri partisinin meclis grup başkanı konumunda 2022 yılında ise genel başkan oldu. 46 yaşında

Dingler’in, parayı bir “gayrimenkul projesi” için bankasına sunduğu ve daha sonra bu miktarın Köln’de afiş reklamcılığı yapan bir şirkete aktarıldığı belirtiliyor. Alman yasaları gereği, 500 euro üzerindeki bağışların bağışçıları kimliklerinin belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor. Eğer iddialar doğrulanırsa, AfD bağış miktarının üç katı kadar, yani yaklaşık 7 milyon euro para cezasına çarptırılabilir.

AfD, Euronews’in yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Milyarder Conle’nin, daha önce de AfD’ye yasa dışı bağış yapmakla suçlandığı biliniyor. Uzmanlar, Conle’nin neden bir aracı kullanarak bağışta bulunduğunu sorgularken, bu durumun partinin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

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NationalTurk NL21/02/2025
126 1 dakika okuma süresi
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