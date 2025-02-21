Almanya da AFD yine tartışmalar ile gündemde

Almanya seçimleri öncesinde, Alman aşırı sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD), doğrulanması halinde milyonlarca euro para cezasına çarptırılacağı bir bağış skandalına karıştı. AfD, 1 Şubat’ta Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) eski bölge yöneticisi Gerhard Dingler’den 2,35 milyon euroluk rekor bir bağış aldı. Ancak yapılan araştırmalar, bu bağışın Alman milyarder Henning Conle tarafından finanse edildiğini öne sürüyor.

Dingler’in, parayı bir “gayrimenkul projesi” için bankasına sunduğu ve daha sonra bu miktarın Köln’de afiş reklamcılığı yapan bir şirkete aktarıldığı belirtiliyor. Alman yasaları gereği, 500 euro üzerindeki bağışların bağışçıları kimliklerinin belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor. Eğer iddialar doğrulanırsa, AfD bağış miktarının üç katı kadar, yani yaklaşık 7 milyon euro para cezasına çarptırılabilir.

AfD, Euronews’in yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Milyarder Conle’nin, daha önce de AfD’ye yasa dışı bağış yapmakla suçlandığı biliniyor. Uzmanlar, Conle’nin neden bir aracı kullanarak bağışta bulunduğunu sorgularken, bu durumun partinin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.