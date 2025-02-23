Türkiye ve Avrupa’da gündem, Sloven hakem Slavko Vincic

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun atadığı Vincic futbol camiasının gündemine oturdu

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park’ta yapılacak derbiyi Slovak hakem Slavko Vincic’in yöneteceğinin açıklanmasıyla birlikte Slovak hakem hem Türkiye hem de Avrupa’nın gündemine oturdu.

Hacıosmanoğlu’nun atamayı MHK’nın yapmadığı bu kararı kendisinin verdiğini açıkladı.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ TARİHİNDE 55 YIL SONRA BİR İLK

Süper Lig’de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin atandı.

İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı son derbi, 26 Nisan 1970’te Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek’in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.

Galatasaray tarafı Fenerbahçe derbisi için yabancı hakeme karşı olduğunu açıklamıştı. Sarı Kırmızılıların özellikle Balkanlardan gelecek hakem atamasına ve Acun Ilıcalı’nın bir kaç ay önce UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in tavsiyesiyle Slovenya’dan satın aldığı Maribor kulübünü hatırlatarak, Maribor’da yaşayan hakem Slavko Vincic’i kabul etmelerinin mümkün olmayacağı konusunda TFF sözlü olarak bilgi vermişlerdi.

TFF Başkanının derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğini açıklanmasının ardından Galatasaray hemen Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.

GALATASARAY’IN SLAVKO VINCIC İTİRAZINI RET

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic atanmasına dair yaptığı Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oy çokluğuyla karar verdi.

Slavko Vincic’in Kariyeri ve Slovenya’da ki nüfusu

Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem Slavko Vincic, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Özellikle 8 Ekim 2015’te FIFA Etik kurulu, naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak ve UEFA Başkanı Michel Platini’ye usulsüz ödeme yapmakla itham edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter’le birlikte Michel Platini’nin de görevini 90 günlüğüne askıya alınmasıyla başlayan süreçte Platini’nin istifasıyla boşalan yere 2011 ve 2016 yılları arasında UEFA Hukuk İşleri Komitesi’nin ikinci ve üçüncü başkan yardımcılığını yapan Alexander Ceferin’in UEFA Başkanı olmasıyla birlikte Slavko Vincic’in şansı iyice açıldı.

Slovenya futbol camiasında tanınmış bir isimlerinden olan eski FIFA hakemi olan Vladimir Sajn ile 2009 yılından itibaren Slovenya Futbol Federasyonu’nda (NZS) Aleksander Ceferin’in başkan yardımcılığını yapan, Aralık 2016’dan sonra Aleksander Ceferin’in yerine NZS Başkanı olarak gelen Radenko Mijatovic’İn UEFA’daki güçlü lobisi ile UEFA’da hakemlik komitesinde görev alan Vladimir Sajn’ın Slavko Vincic’ büyük destek verdikleri bilinmektedir.

Aleksander Ceferin, Acun Ilıcalı ve Moribor kulübü

Aleksander Ceferin, Slovenya doğumlu olup, UEFA Başkanı olarak görev yapmaktadır. Maribor Futbol Kulübü ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Maribor Kulübü’nü satın alması sürecinde, Ceferin’in tavsiyelerinin bu alıma etkili olduğu bilinmektedir.

Acun Ilıcalı, 8 Ağustos 2024 tarihinde Slovenya’da verdiği bir röportajda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmeler sonucunda Slovenya Ligi takımlarından Maribor’u satın almaya karar verdiğini ifade etmiştir.

Öte yandan, Maribor doğumlu Sloven hakem Slavko Vincic’in, UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilmektedir.

Slavko Vincic’in, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanması sonrasında, Galatasaray yönetimi bu atamaya tepki göstermiş ve Ceferin’i derbiye davet etmiştir. Ancak Ceferin, yoğun işleri nedeniyle bu daveti reddetmiştir.

Aleksander Ceferin’in Maribor Kulübü ile doğrudan bir bağlantısı olmamakla birlikte, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın alma sürecinde danışmanlık yaptığı ve Maribor doğumlu hakem Slavko Vincic ile yakın ilişkileri bulunduğu Galatasaray cephesinin tepki gösterdiği gerekçe olmuştur.

Vlado Sajn Kimdir

Vladimir Sajn, Slovenya futbol camiasında tanınmış bir isimdir. Eski bir FIFA hakemi olan Sajn, hakemlik kariyerinin ardından UEFA’da Hakemlik Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Sajn aynı zamanda UEFA Hakemler Komitesi üyesidir ve bu kapsamda hakemlerin eğitimi ve geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol almaktadır.

Sajn ile Aleksander Ceferin 2011 yılında Ceferin’in Slovenya Futbol Federasyonu (NZS) Başkanı olarak seçildiği dönem birlikte görev yapmışlardır.

Sajn 2012 yılında UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası’nda, genç hakemlere UEFA’nın yönergelerini aktarmak ve onların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarda bulunmuştur.

Radenko Mijatovic kimdir?

Radenko Mijatovic’de Slovenya futbolunun önde gelen ismidir. Aleksander Ceferin’in 2011-2016 yılları arasında Slovenya Futbol Federasyonu (NZS) Başkanlığı yapmış olduğu dönemde başkan yardımcısı olmuştur.

2016 yılında Ceferin’in UEFA Başkanı olmasıyla birlikte kendisi NZS Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevini hala sürdürmektedir.

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olduktan sonra hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic’i ziyaret etmişti.

Öte yandan, bazı kaynaklarda, Sloven hakem Slavko Vincic’in 2020 yılında Bosna’da bir çiftlikte aralarında Skaljari Çetesi elemanlarının da olduğu tutuklanması olayında, Ceferin, Mijatovic ve Vladimir Sajn gibi Sloven futbolunun nüfuzlu yöneticileri tarafından örtbas edildiği iddia edilmektedir.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic’in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetiminin Ceferin’e gönderdiği davetten istediği yanıtı alamadığı da biliniyor.

Sporx’in haberine göre; “Yaşananlara ‘şahitlik’ etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz” notuyla Ceferin’e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı’ndan “İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye’ye gelemeyeceğim” yanıtı aldı.

Sırbistan Ulusal Meclis Üyesi Srdan Nog videolarından birinde Bjelina yakınlarındaki ünlü çiftlikle ilgili tüm gerçekleri, belgeleri ve delilleri ortaya koyarak Tony Montana benzetmesi yaptığı bir çok açıklamalarda bulunmuştu.