Almanya’da hastanede yangın: 3 ölü

Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Marienkrankenhaus Hastanesi’nde dün gece çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre yangın, hastanenin dört katlı binasında, yaşlı bakım servisinde bulunan bir odada başladı. Alevler hızla büyüyerek üst kata sıçradı ve binanın büyük bir bölümünü dumanla kapladı.

Hamburg İtfaiyesi’ne gece yarısından hemen sonra yangın ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, pencerelerden yardım isteyen çok sayıda hastayı merdivenle tahliye etti. Korku dolu anlar yaşayan hastaların çoğu hastanenin içinde tedavi edilirken, iki kişi başka sağlık merkezlerine sevk edildi.

Almanya’da 3 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, yangında üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30’dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Alman haber ajansı dpa, bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu, 18 kişinin ağır, 15 kişinin ise hafif yaralı olduğunu bildirdi.

Alevler 20 dakikada kontrol altına alındı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ancak Hamburg İtfaiyesi, alevlerin yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına alındığını duyurdu. Bina tahliye edilirken, olay yerinde geniş çaplı incelemeler başlatıldı.

Yangın sırasında hastanenin pencerelerinden yardım çağrıları yükseldiği, itfaiyenin merdivenle çok sayıda kişiyi kurtardığı bildirildi. Yangın, özellikle yaşlı hastaların bulunduğu bakım servisinde paniğe yol açtı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.