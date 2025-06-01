Bayramdan sonra okul var mı?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler arasında, yaz tatiliyle bayram tatilinin birleşip birleşmeyeceği sorusu gündemde. Bu konuda net açıklamalar gelirken, gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Peki, bayram sonrası okul kaç gün var?

Kurban bayramı ne zaman?

Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatili resmi olarak 4,5 gün sürecek. Ancak tatilin hafta sonuna denk gelmesi ve sonrasında okulların açık olması nedeniyle bazı aileler tatilin yaz tatiline eklenip eklenmeyeceğini araştırıyor.

Yaz tatili erken mi başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarına açıklık getirdi. TRT Haber’de yaptığı açıklamada, tatilin akademik takvimde belirlendiği gibi 20 Haziran Cuma günü sona ereceğini belirtti. Tekin, “Okul tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Hukuken mümkün değil. Okullarımızın açık olması lazım. Takvime göre planlanmış durumda,” dedi.

MEB resmi internet sitesinden duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, yaz tatilinin erkene alınacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu vurguladı. Açıklamada, “2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Takvime göre eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir” denildi.

Bayram sonrası okullar devam ediyor

Kurban Bayramı‘nın sona ermesinin ardından 10 Haziran Salı günü itibarıyla okullar kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler için bu tarihten sonra yaz tatiline kadar eğitim süreci devam edecek.