Ukrayna’dan Rusya’ya şok drone operasyonu

Ukrayna, Rusya’daki dört ayrı askeri üste konuşlu 40’tan fazla bombardıman uçağını hedef alarak, savaşın başladığı günden bu yana en iddialı özel harekâtlarından birini gerçekleştirdi. Ukrayna güvenlik kaynakları, drone’ların kamyonlar aracılığıyla ülkeye gizlice sokulduğunu ve araçların kasalarına yerleştirilen özel kapalı konteynerlerden havalanarak hedeflere yöneldiğini belirtti.

Ukrayna’dan film gibi operasyon

Operasyonun ayrıntıları ise bir casusluk filminden fırlamış gibi. Güvenlik kaynaklarının Sky News’e aktardığı bilgilere göre, kamyonlarla taşınan ahşap, bahçe ofisi tarzındaki prefabrik konteynerler içine gizlenen drone’lar, belirlenen alanlarda kamyonların üzerine yerleştirilerek konuşlandırıldı. Uygun an geldiğinde, konteynerlerin çatısındaki kapaklar uzaktan komutla açıldı ve drone’lar hedeflere yönlendirildi.

Rus hava gücüne büyük darbe

Paylaşılan görüntülerde, Rusya’daki stratejik bombardıman üslerinden yükselen dumanlar ve alevler dikkat çekti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bu operasyonun “Web” kod adıyla gerçekleştirildiğini ve Rus hava savunmasını ciddi şekilde zayıflattığını açıkladı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Ukrayna’nın bu operasyonla Rusya’nın füze saldırı kabiliyetini sekteye uğratması ve hava saldırılarını önümüzdeki dönemde azaltması bekleniyor.

Yeni nesil savaş taktikleri

Uzaktan yönetilen FPV (First Person View) drone’larla gerçekleştirilen bu saldırı, savaş alanında teknolojinin giderek daha önemli bir rol üstlendiğini bir kez daha ortaya koydu. Büyük askeri üsler ve pahalı hava araçlarının, düşük maliyetli ancak etkili teknolojiler karşısında ne kadar savunmasız olduğu da bu operasyonla gözler önüne serildi.

Ukrayna’nın bu hamlesi, savaşın seyrini değiştirecek yeni stratejik hamlelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

