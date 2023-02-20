Sürpriz Ziyaret: Joe Biden Kiev’de

Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırısından bu yana ilk kez Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi. ABD’nin desteğini yineledi ve daha fazla yardım sözü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ziyaret için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Güvenlik nedeniyle gezi önceden duyurulmadı. Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelensky, Marienpalast’ta ortak açıklama yaptı. İkili ayrıca hava saldırısı alarmına rağmen şehri dolaştı.

Bu, Rusya’nın yaklaşık bir yıl önce ülkeye saldırmasından bu yana Biden’ın Ukrayna’ya ilk ziyareti. Biden’ın yarın da Polonya’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Biden daha fazla destek sözü verdi

Biden, Twitter’da, “ABD’nin Ukrayna’nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etmek” için “Rusya’nın Ukrayna’yı acımasızca işgalinin” yıldönümünden kısa bir süre önce Kiev’de olduğunu yazdı.

Biden, ziyareti sırasında Ukrayna’ya ek silah tedariki sözü verdi. Beyaz Saray’a göre, bunlar arasında Ukrayna halkını hava saldırılarına karşı korumak için topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve gözetleme radarları da yer alacak.

Ayrıca ABD Başkanı, Kiev’de Rusya’ya yönelik yeni ABD yaptırımlarını açıklayacak.

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