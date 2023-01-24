Bir Saldırı Daha! California’da Saldırgan 7 Kişiyi Öldürdü

Kaliforniya’daki saldırılar devam ediyor. Çinli bir ABD’li iki ayrı saldırıda 7 kişiyi silahla öldürdü. Polis raporlarına göre aynı saldırgan iki ayrı çiftlikte tanıdığı kişilere kurşun yağdırdı.

Kaliforniya’da bir dans kulübüne düzenlenen saldırıdan sadece iki gün sonra, ABD eyaletinde yedi çiftlik işçisi, görünüşe göre bir meslektaşı tarafından vurularak öldürüldü.

San Mateo İlçesi Şerifi Christina Corpus düzenlediği basın toplantısında 67 yaşındaki saldırganın tutuklandığını söyledi. Suçun nedeni bilinmiyor. İlk bilgilere göre saldırgan tek başına hareket etti. Polis, adamın arabasında yarı otomatik bir tabanca bulunduğunu söyledi. Saldırılar, San Francisco’nun yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Half Moon Bay kasabası yakınlarında meydana geldi.

Fail olduğu iddia edilen kişi teslim oldu

Polis şefi Corpus’un bildirdiğine göre, polis Pazartesi öğleden sonra (yerel saatle) bir acil durum çağrısı aldı. Yetkililer bir çiftlikte kurşun yarası olan dört ceset buldular. Beşinci bir kurban hayati tehlikesi olan yaralarla hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre sonra, başka bir olay mahallinde silahla öldürülmüş 3 kişi daha bulundu.

Şüpheli daha sonra, televizyon ekiplerinin bir polis basın toplantısını beklediği Half Moon Bay’deki polis karakoluna gitti. Çekilen görüntülerde, görünüşe göre Asyalı bir adamın silahlı polis memurları tarafından yere itildiği görülüyor.

Şerif Corpus’a göre, adamın kimliği Chunli Zhao olarak belirlendi.

Polise göre kurbanlar, tutuklanan kişinin iş arkadaşları. Yerel bir yayıncıya göre, öldürülenlerin tamamı Çin’den geldi. Corpus, saldırının aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu çiftliklerde yaşayan diğer insanların önünde gerçekleştirildiğini söyledi.

California Valisi Gavin Newsom Twitter’da “Bir trajedi diğerini takip eder” diye yazdı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın olayla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Uzun süredir silah yasalarının sıkılaştırılması için mücadele ediyor ama başarılı olamıyor.

Bu yıl şimdiden 38 saldırı

Amerika Birleşik Devletleri’nde silahlı şiddet ve ölümle sonuçlanan saldırılar artık sıradan hale geldi. Hafta sonu Güney Kaliforniya’da Çin Yeni Yılı kutlaması sırasında bir dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırgan 11 kişiyi öldürmüştü.

Silahlı Şiddet Arşivi’ne göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni yılın ilk 21 gününde 38 silahlı saldırı düzenlendi.

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