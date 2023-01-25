Putin’in sırdaşı Viktor Medvedchuk geri döndü

Putin’in sırdaşı ve Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedchuk sürgünden bildiriyor. Bu yılın başlarında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky vatana ihanet suçundan Medvedchuk’u Ukrayna vatandaşlığından çıkarmıştı.

Şimdi Medvedchuk, Rus “Izvestia” gazetesinde bir makale yayınladı. Yazıda Zelenskyy’nin hükümetine karşı sürgünde bir Ukrayna hükümetinin kurulmasından bahsediliyor.

Medvedchuk, Putin’in Batı’ya yönelik suçlamalarını yineleyerek “nankör Ukrayna halkını” “Slav kardeşliklerini Batı’ya satmakla” suçluyor ve okuyucularına “endüstrileşmiş Donbass bölgesinin uzun süredir ülkenin geri kalanını beslediğini” hatırlatıyor.

“Entrikaları zaferden çok kavgalara yol açtı”

Rusya yanlısı “Muhalefet Platformu – Yaşam İçin” partisinin eski lideri, Putin için Ukrayna ile ilgili kilit bir figür. 2021’de Ukrayna’da vatana ihanetle suçlandı ve ev hapsine alındı. Eylül 2022’de esir değişimi kapsamında Rusya’ya geldi.

Yine de Medvedçuk’un Rusya yanlısı Ukraynalı göçmen çevrelerde bile birleştirici bir figür haline gelip gelemeyeceği şüpheli. Çünkü Carnegie Endowment’a göre Medvedchuk, “sahne arkasında bir entrika ustası ününe” sahip, ancak bu konuda “hiçbir zaman özellikle etkili olmadı”.

Rusya 2015’ten beri sürgünde Ukrayna hükümeti kurmaya çalışıyor ve bu son girişimin “önceki çabalardan daha başarılı olması” pek olası değil.

En iyi ihtimalle, bu sürgündeki hükümet, “Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarındaki kukla yönetimlerde çalışması gereken” insanları işe alan bir tür işe alma merkezi rolünü üstlenebilir.

Dirilme rahatsız edici bir öneme sahip olabilir

Carnegie Endowment’a göre, “eski iyi bir Ukrayna fikrinin son zamanlarda yeniden canlanması”, Rusya’nın siyasi bir çıkmaza girdiğini gösteriyor.

En azından Zelenskyy, Rusya’nın taleplerini karşılamayı reddediyor ve Batı, Ukrayna silahlı kuvvetlerini giderek daha fazla silah tedarikiyle destekliyor.

Medvedçuk’un siyasi sahneye dönüşü bu nedenle, Rusya’nın planladığı bildirilen büyük bir yeni taarruz hazırlıklarına da işaret edebilir. Medvedchuk siyasi bir figür, bir tür barış getiren olarak kurulabilir ve böylece Ukrayna’da “kötü batı” anlatısını yayabilirdi.

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