Bolsonaro ABD turist vizesi için başvurdu

Bolsonaro’nun destekçileri Brezilya parlamentosunu bastıktan sonra, müfettişler eski cumhurbaşkanının rolünü araştırıyorlar. Ancak avukatına göre Bolsonaro ABD’de kalmak istiyor.

Bolsonaro’nun avukatına göre eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amerika Birleşik Devletleri için altı aylık turist vizesi başvurusunda bulundu. Avukat Felipe Alexandre, Reuters haber ajansına gönderdiği bir e-postada, Bolsonaro’nun başvuruyu geçen Cuma günü yaptığını yazdı. İzin verildiği kadar ABD’de kalacak.

Alexandre, “Biraz mola vermek, kafasını boşaltmak ve birkaç ay ABD’de turist olmanın tadını çıkarmak istiyor” diye yazdı. Bolsonaro daha sonra nasıl ilerleyeceğine karar verecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, veri koruma endişelerini gerekçe göstererek bilgi vermeyi reddetti.

Bolsonaro, görev süresinin sona erdiği 1 Ocak’tan iki gün önce Florida’ya kaçmıştı. Sağcı siyasetçi, cumhurbaşkanlığı seçimlerini solcu Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı kaybetti ve geleneğin aksine halefinin göreve başlama törenine katılmadı.

Yüzlerce Bolsonaro destekçisi, birkaç gün sonra askeri darbe talebiyle Kongre’yi, Yüksek Mahkeme’yi ve başkanlık sarayını bastı. Yüksek Mahkeme, Bolsonaro’nun demokrasi karşıtı protestoları nasıl kışkırttığına ilişkin soruşturma açılmasını onayladı.

Bolsonaro daha sonra başkanlık sarayına yönelik saldırıyla ilgisi olmadığını iddia ederek sorumluluğu reddetti.

ABD’li milletvekilleri, Brezilya’daki şiddet olaylarına yanıt olarak Başkan Joe Biden’ı Bolsonaro’nun vizesini iptal etmeye çağırdı. Bolsonaro’nun bugün süresi dolan diplomatik vizeyle Florida’da olduğu söyleniyor.

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