Ukrayna: Joe Biden F-16 Kararını Açıkladı

ABD Başkanı Biden, şimdilik Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı teslim etmek istemiyor. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, savaş uçağı teslimatını dışlamıyor, ancak bunun gerçekleşmesi için bazı kriterlerin karşılanmasını istiyor.

Biden, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı gönderilmesine karşı çıktı. Biden, gazetecilerin savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslim edilmesinden yana olup olmadığı sorusuna Washington’da “hayır” yanıtını verdi. Ukrayna ise Batılı müttefiklerini savaş uçağı tedarik etmeye çağırmaya devam ediyor.

Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer geçen hafta verdiği bir röportajda, F-16 jetlerinin teslimatına açık kapı bırakmıştı.

Prensip olarak ABD, herhangi bir “belirli sistemi” dışlamayacak, ancak Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşta hangi silahlara ihtiyaç duyacağını sürekli olarak inceleyecekti.

Macron, savaş uçağı teslimatını dışlamıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise prensip olarak Ukrayna’ya savaş uçağı teslimatını dışlamıyor. Lahey’de Fransa’nın Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik edip edemeyeceği sorulduğunda, “Prensipte hiçbir şey yasak değil,” dedi. Aynı zamanda Macron, Fransız savaş uçaklarının teslimatı için karşılanması gereken bir dizi “kriter” belirledi.

Her şeyden önce, Kiev “resmi bir talepte” bulunmalı. Ayrıca silahlar “Rus topraklarına dokunmamalı, yalnızca savunma yeteneklerini desteklemelidir”. Fransız ordusu da silah sevkiyatıyla zayıflatılmamalı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Macron’un savaş uçağı teslimatlarına ilişkin kriterlerini kabul etti. Kendi adına, Kiev’e savaş uçakları teslim edilmesinin “tabu olmadığını, ancak bunun büyük bir adım olacağını” vurguladı. Rutte, Hollanda’nın da Kiev’den ilgili bir talep almadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Federal Meclis’te Kiev’e savaş uçağı teslim edilmesine karşı olduğunu söylemişti.

Scholz ve Biden, uzun bir tereddütten sonra geçen hafta Ukrayna’ya “Leopard 2” ve “Abrams” tipi ağır muharebe tankları göndereceklerini açıklamıştı.

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