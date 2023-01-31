Fransa’nın En Güzel Şehirleri: Top 15

Bir sonraki tatilinizi Fransa’da geçirmek ister misiniz ? Fransa sürprizler ve sırlarla dolu. Fransa’nın en güzel şehirleri listesine göz atmadan tatil planı yapmayın.

Paris, Alsace veya Côte d’Azur’dan uzakta, ücra dağ köylerini keşfedebilir, tarihi kentleri ziyaret edebilir, ortaçağ kasabalarında dolaşabilir veya güzel plajlarda dinlenebilirsiniz.

Tabii ki, ünlü Fransız mutfağını da unutmamalısınız. Seyahatinizi planlarken, belki de bilmediğiniz ve kaçırmamanız gereken bazı büyülü Fransa şehirleri sizi bekliyor.

Bir bakışta Fransa’nın en güzel şehirleri

1. Paris

2. Lyon

3. Marsilya

4. Toulouse

5. Bordo

6. Lille

7. Nice

8. Nantes

9. Strazburg

10. Rennes

11. Grenoble

12. Montpellier

13. Reimler

14. Aziz Etienne

15. Le Havre

1. Paris – Fransa’nın başkenti

Elbette Eyfel Kulesi, Louvre, Montmartre veya Arc de Triomphe çevresindeki büyüleyici manzaraları ile Paris, Fransa’nın en popüler şehri. Aşkın, ışıkların veya modanın şehri yılın herhangi bir zamanında romantik bir atmosfer yayar ve her zaman görülmeye değer.

Kısa molanız için uygun bir seyahat yeri arıyorsanız, sizi alışılmışın dışında bir yere götürecek bazı içeriden ipuçları da var. Burada kendinizi yerel halkın yaşamına kaptırabilir ve Paris’i büyülü yönünden tanıyabilirsiniz.

2. Lyon – Alpler’e açılan kapı

Fransa’nın en güzel şehirlerinden birini arıyorsanız ülkenin doğusuna, daha doğrusu Rhône-Alpes bölgesine bir göz atmalısınız. Orada Rhône ve Saône kıyıları arasında canlı ve tarihi bir metropol bulacaksınız.

Eski şehrin dar sokaklarında UNESCO Dünya Mirası’nın izinde yürüyebilir ve bölgenin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Daha sonra geleneksel restoranlarda (bouchon) mola vermelisiniz. Orada Lyon’a neden Fransa’nın mutfak başkenti dendiğini hemen anlayacaksınız.

3. Marsilya – Pırıl pırıl liman şehri

Ülkenin güneyinde, pitoresk Akdeniz kıyısında, Fransa’nın ikinci büyük şehri olan liman kenti Marsilya’yı bulacaksınız. Deniz tatilinizi büyük şehir havasıyla birleştirmek istiyorsanız Provence -Alpes-Côte d’Azur bölgesindeki şehir tam size göre.

Konaklamanız sırasında, eski “Avrupa Kültür Başkenti”nin uzun bir geçmişine bakabilir ve Fransa’daki hac kilisesi Notre-Dame-de-la-Garde veya Palais Longchamp gibi çok sayıda tarihi mekana hayran kalabilirsiniz.

Farklı kültürlerin kaynaştığı şehir, yalnızca inanılmaz Calanques Ulusal Parkı gezileri veya Côte d’Azur boyunca bir gezi için bir başlangıç ​​noktası olarak değil, aynı zamanda kalbinizdeki her şeyle en az iki günlük bir konaklama için de uygundur.

4. Toulouse – İspanya’ya Yakın

Occitania’nın güney bölgesinde bulunan “pembe” şehir Toulouse, kesinlikle Fransa’nın en güzel şehirlerinden biri. Şimdi muhtemelen neden pembe şehir dendiğini merak ediyorsundur.

Kentin bu küçük takma adı, özellikle merkezde evlerin duvarlarının özel bir ışıkla parlamasını sağlayan tuğlalar kullanıldığı için verilmiştir. Misafirperver ve yaşanabilir Toulouse, sizi Garonne Nehri üzerinde ve Akdeniz’e doğrudan yakınlığıyla pitoresk bir konum olan UNESCO Dünya Mirası Alanları ile karşılıyor.

Kaldığınız süre boyunca mutlaka Capitol’e (belediye binası) uğramalı, eski şehrin çok sayıdaki şehir evlerine hayran kalmalı, Canal du Midi’de dinlenmeli veya Toulouse’un simgesi olan Basilica Saint-Sernin’i keşfetmelisiniz.

Ayrıca Toulouse’dan benzersiz gezilere çıkabilir ve müstahkem Carcassonne şehrini veya tarihi Narbonne şehrini ziyaret edebilirsiniz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki piskoposluk şehri Albi ve gizemli Cordes-sur-Ciel köyü de şiddetle tavsiye edilir.

5. Bordeaux – Fransa’nın şarap başkenti

Şarap ve Bordeaux mükemmel bir kombinasyon. Kültür ve doğanın bir arada olduğu bir yer arıyorsanız, güney Fransa’nın Bordeaux şehrinden başka bir yere bakmayın.

Kaldığınız süre boyunca tarihi binalara hayran olabilir, lezzetli şarapları tadabilir, kendinizi Fransız yaşam tarzına kaptırabilir ve sahile veya üzüm bağlarına geziler yapabilirsiniz.

6. Lille – Kuzeydeki üniversite şehri

Fransa’nın kuzeyinde, Belçika sınırında, heyecan verici üniversite şehri Lille yatıyor . Bir hafta sonu için günlük hayatınızdan kaçmak istiyorsanız, Paris’in kuzeyindeki metropol hakkında kesinlikle daha fazlasını öğrenmelisiniz.

Pitoresk eski şehirde, Flaman manzarası, tarihi Rönesans binaları ve havalı bir atmosferle buluşuyor. Ne yazık ki, Lille hareketli Grand Place, eski Ticaret Odası La Vieille Bourse veya Lille Citadel gibi manzaralarla ilham verse de, eski sanayi şehri haksız yere hafife alınmaktadır .

7. Nice – Fransız Rivierası’nda Rahatlama

Popüler ve sofistike tatil beldesi Nice, size plaj tatillerinden kültürel programlara kadar çok sayıda farklı etkinlik sunuyor. Cannes ve Monako arasında, yılda yaklaşık 300 saat güneş ışığı alan, size İtalyan atmosferini hatırlatacak renkli bir eski şehirde dolaşabilirsiniz.

Konaklamanız sırasında 7,2 kilometrelik Promenade des Anglais’i veya tarihi Cimiez bölgesini keşfedin. Ama Nice Operası’nı, Notre-Dame Bazilikası’nı ya da Nice’in liman bölgesini de yapılacaklar listenize almalısınız.

8. Nantes – Brittany yakınlarındaki Loire kıyısındaki büyük şehir

Loire kıyılarında, Brittany’nin güney ucunda ve Atlantik’ten pek de uzak olmayan bir yerde inanılmaz bir kültürel deneyim yaşayabilirsiniz. Konaklamanız sırasında Nantes Kalesi’ni hayranlıkla izleme veya şehrin botanik bahçelerinde mola verme fırsatı bulacaksınız. Fransa’nın en güzel şehirlerinden biri size ilham verecek.

9. Strazburg – Avrupa başkenti

Almanya sınırında, Avrupa’nın kalbi olan Strasbourg şehrini, geleneksel Alsace bölgesinde bulacaksınız. Fransa’nın en güzel şehirlerinden biri, ortaçağ mimarisi ve antik manzarasıyla sizi memnun edecek.

Konaklamanız sırasında geçmişin nefesini yakından hissedebilir, muhteşem binalar ve kültürel etkinlikler arasında Strasbourg’un tarihi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Son olarak, sayısız restorandan birinde oturmaya ve Alsace’nin leziz spesiyalitelerini denemeye değer.

10. Rennes / Fransa’nın En Güzel Şehirleri

Kuzeybatı Fransa’daki rustik Brittany size hitap ediyor mu? Romantik şehirler ve Kelt ambiyansı ile gizemli, mistik, engebeli kıyı manzaralarını özlüyorsanız, bölge Fransa’nın en iyi yerlerinden biri.

Yolculuğunuzun hemen başında Rennes’in Breton başkenti ile karşılaşacaksınız. Hareketli üniversite şehri, sizi renkli bir eski şehir ve antik yarı ahşap evlerle karşılar.

Rennes Katedrali, korunmuş Portes Mordelaises kapısı veya Vilaine nehri gibi çok sayıda görülmeye değer yerin yanı sıra, kendinizi canlı atmosferlere kaptırabilir ve modaya uygun barları keşfedebilirsiniz.

11. Grenoble – Çeşitli dağ kasabası

Kış tatilinizi planlamak ve Fransa’da kayak tatili geçirmek ister misiniz? Grenoble’nin kış sporları destinasyonu, Rhône-Alpes bölgesindeki konumu nedeniyle Alpler’e açılan kapı olarak da sevecen bir şekilde anılır.

Les Deux Alpes kayak alanına ve Les 7 Laux kayak alanına yakınlığı nedeniyle, doğayla iç içe geçireceğiniz birkaç heyecan verici gün ile kültürü mükemmel bir şekilde birleştirebilirsiniz.

Grenoble çevresinde aktif bir tatil planlıyorsanız, Alpler şehrinde bir mola vermek adeta bir zorunluluktur.

Tesis bünyesinde, kendinizi iki bin yılı aşkın bir tarihe kaptırabilir ve Bastille Grenoble kalesinin büyüleyici manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Kaldığınız süre boyunca kendinizi eski şehrin sokaklarında gezdirmeli ve rüya gibi meydanlardan birinde bir kahve eşliğinde güneşin yüzünüze vurmasına izin vermelisiniz. Modern şehir beklenmedik olaylarla dolu!

12. Montpellier – Akdeniz ambiyansı ile çok yönlülük

Güney Fransa’ya döndüğünüzde, Fransa’nın en güzel şehirlerinden biriyle karşılaşacaksınız. Üniversite şehri Montpellier, Akdeniz kıyısına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır ve size ortaçağ manzarası, kültürel hazineler ve çevredeki güzel gezi yerlerinin bir karışımını sunar.

Üniversite ülkenin en büyüklerinden biri olduğu için, site yaşamının da öğrenciler tarafından şekillendirildiğini kesinlikle tahmin edebilirsiniz. Buna göre şehirde her zaman çok şey oluyor ve canlı sahnelere hemen aşık olacaksınız.

Muhteşem şehir evleri ve dar sokaklar arasında Montpellier Katedrali, hareketli Place de la Comédie, Pim Kulesi veya geleneksel Peyrou Meydanı’nı keşfedebilirsiniz. Ayrıca kısa sürede doğanın içinde olup, kumsalda rahatlayabilirsiniz.

Plage du Grand Travers, Plage de la Corniche ve Plage de l’Espiguette plajları, Montpellier çevresindeki en güzel yerler arasındadır.

13. Reims – Görülmesi gereken “şampanya” şehri

Fransız şehirlerini düşündüğünüzde muhtemelen aklınıza hemen Reims gelmiyor, değil mi? Ülkenin kuzeydoğusundaki yer, kendine has bir cazibe yayıyor.

Fransa’nın en güzel şehirlerinden biri dünyaca ünlü Champagne-Ardenne bölgesindedir ve en çok Fransa’nın eski taç giyme töreni şehri olarak bilinir. Reims hakkında daha fazla şey öğrenir öğrenmez, heybetli Reims Katedrali, Palais du Tau ve Saint-Remi Kilisesi çevresinde UNESCO Dünya Mirası alanlarına rastlayacaksınız.

Ve keşfederken, Reims’in şampanya evlerinden bazılarını mutlaka ziyaret edin.

14. Saint-Étienne – Pitoresk doğanın ortasında

Kendinizi yerel halkın yaşamına kaptırmak ve Fransa kültürüne yaklaşmak ister misiniz? O halde Lyon’dan çok da uzak olmayan Saint-Étienne şehri özel bir destinasyondur.

Doğa ve kültürün rengarenk birleştiği bir tatilden hoşlanıyorsanız, Furan Nehri kıyısındaki şehir, Fransa’ya yapacağınız yolculuğun hoş bir durağıdır. Şehir, Pilat Bölgesel Tabiat Parkı’na ve Loire Gorges’e olan yakınlığı nedeniyle özellikle etkileyicidir.

Öte yandan şehrin sokaklarında özellikle mimarlık tutkunları paralarının karşılığını alacak ve ünlü mimar Le Corbusier’nin etkisini keşfedebilecek veya çok sayıda müzeyi gezebilecek. Buna karşılık, bugün hala madenciliğin etkisini yakından hissedebilir ve gelenek hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

15. Fransa’nın En Güzel Şehirleri: Le Havre

Normandiya’da bir tatil planlıyorsanız, liman şehri Le Havre yapılacaklar listenizin olmazsa olmazlarından. Şehir merkezi, şimdi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan yeni inşa edilmiş merkezi ve modern mimarisi ile ilham veriyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasındaki yıkımdan sonra şehir yeniden inşa edildi.

İtalya’nın En Güzel Şehirleri: Top 10

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

