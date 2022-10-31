Brezilya Seçimleri: Lula “Herkesin Başkanı Olacağım”

Acı bir seçim kampanyasından sonra, Brezilya’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Lula, ülkenin düşman kamplarını uzlaştırmak istiyor. / Brezilya Seçimleri…

Lula ikinci turda kıl payı kazandıktan sonra, “215 milyon Brezilyalıyı yöneteceğim” dedi.

Sao Paulo’daki Avenida Paulista’da onbinlerce Lula destekçisi meydanları doldurdu. Alkışlar, havai fişekler, sevinç gözyaşları. Öğrenci Suely, “Lula umut, gelecek, saygı ve barış demektir. Nefret ve hoşgörüsüzlük yayan Bolsonaro! Bir daha asla. Çok mutluyum, bu ülkeyi tekrar ayağa kaldıracağız. Tüm bu sefalet, yoksulluk ve açlığa yeter, yenilenmeye ihtiyacımız var, dört yıl daha Bolsonaro, buna dayanamazdık” diyor.

Bolsonaro, yeniden seçilmeyen ilk Brezilya başkanı olurken, Lula 77 yaşında olağanüstü bir geri dönüş yapıyor. Aşırı derecede kutuplaşmış bir seçim kampanyasının ardından ilk konuşmasında Lula kapsayıcıydı: “İki Brezilya yok, biz bir halkız, tek büyük ulusuz!”

Brezilya seçimleri sonrasında Lula ilk sözlerini söylerken halka “Silahlarınızı bırakmanın ve ülkeyi birleştirmenin zamanı geldi” dedi.

Lula yabancı ülkelere de hitap etti: Lula’ya göre Brezilya, her şeyden önce iklim korumasında yeniden merkezi bir rol oynamak için dünya sahnesine geri döndü. “Çevreyi yok etmeden zenginlik yaratmanın mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlayalım.”

Brezilya Seçimleri: Direniş çağrısı

Bazı Brezilyalılar için Lula bir düşman olmaya devam ediyor. Bolsonaro destekçileri Rio de Janeiro’da “Lula, seni hırsız” diye bağırıyor. Sonuç belli olduktan sonra inançsızlık ve öfke hakim oldu, bazıları dua etmeye başladı ve girişimci Andreia Lopes gözyaşlarına boğuldu. “Bir daha böyle korkunç bir ekonomik durum yaşamak istemiyorum. Bu parazit geri gelirse her şey boşa gidecek. Latin Amerika’nın başka yerlerinde olduğu gibi buraya da komünizm gelecek!”

Rita de Cassia, Bolsonaro’nun seçim zaferinin elinden alındığına inanıyor, ancak halk buna izin vermiyor: “Bolsonaro bizi çağırırsa buradaki herkes katılacak, eminim zaten bir plan var. Şimdi yapmalıyız. bekle, ama sana söylüyorum, Lula göreve gelmeyecek, iyilik kötülüğe galip gelecek.”

Jair Bolsonaro müttefiki Parlamento Başkanı Artur Lira, herkesi çoğunluğun kararını kabul etmeye çağırdı.

Ancak cumhurbaşkanının kendi kanallarında sessizlik hakimken, geçtiğimiz haftalarda seçim sistemine defalarca şüpheler düşüren ve sonucu tanıyıp tanımayacağını açık bırakan Bolsonaro, seçim akşamı hakkında ilk etapta yorum yapmadı. Brezilya’daki ikinci tur seçimler, ülkeye barışın geri dönüp dönmeyeceğine karar verecek gibi görünüyor.

Brezilya’da sol kazandı

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