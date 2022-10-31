Brezilya’da sol kazandı

Brezilya’da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için Pazar günü sandık başına gitti.

Lula: Seçimleri Brezilya halkı kazandı

Çok çekişmeli geçen oylamanın ardından, sol görüşlü lider Luiz Inacio Lula da Silva oylamayı kazandı ve üçüncü kez Brezilya cumhurbaşkanı seçildi. Lula mevcut devlet başkanı, sağcı lider Jair Bolsonaro’yu yendi . Eski sendikacı, Bolsonaro’nun %49,1’ine (58.206.354 oy) karşı tercihlerin %50.90’ını (60.345.999 oy) aldı.

Seçimi kazandıktan kısa bir süre halka hitaber konuşma yapan Lula “Brezilya’nın en önemli seçimlerinden birinde bugün sadece bir kazanan var: Brezilya halkı” dedi. Lula, “Bu benim ya da partimin bir zaferi değil, muazzam bir demokratik hareketin zaferi” diye ekledi. “Beni diri diri gömmeye çalıştılar” ama “Brezilya siyasetinde bir diriliş süreci yaşadım. Çok zor bir zamanda ülkeyi yönetmek için buradayım ama cevapları bulacağız.

Lula: Halk daha fazla demokrasi istediğini açıkça belirtti

“Brezilya, Amazon’da iklim krizine ve ormansızlaşmaya karşı savaşmaya hazır. Gezegenin yaşayan bir Amazon’a ihtiyacı var: Ayakta duran bir ağaç, yasadışı olarak çıkarılan tonlarca keresteden daha değerlidir. “Ve şöyle açıklıyor:”

Halkın çoğunluğu, daha az değil, daha fazla demokrasi istediklerini açıkça belirtti. Daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik ve daha fazla kardeşlik istiyor” diye devam eden eski sendikacı, “Geldiğim yerden çıkıp geldiğim yere gelmeme izin verdiği için Tanrı’ya şükrederek” konuşmasına başladı.

Lula yaptığı ilk konuşmada, en acil görevin açlığı bitirmek olduğunu söyledi, halkın iyi yaşamak ve yeniden umuda sahip olmak istediğini kaydetti. Lula Amazon ormanlarındaki tahribata da son verileceğini belirtti.

Ülkenin sağcı lideri Jair Bolsonaro, solcu rakibi Luiz Inacio da Silva ile yarıştığı seçimlerin “iyilikle kötülük” arasında bir savaş olacağını söylüyordu.

Eski cumhurbaşkanı Lula ise kamuoyu yoklamalarında önde görünüyordu ve bu yarışı “demokrasi ve otoriterlik arasında” bir mücadele diye niteliyordu.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Lula destekçileri sokaklara akın etti. Zaferin kesinleşmesiyle sokaklara coşku hakim oldu.

Lula: Halk silah değil kitap istiyor

Lula seçim zaferinin ardından yaptığı ilk konuşmada, “Brezilya halkı yeniden umuda sahip olmak istiyor. Halk silah değil kitap istiyor. İyi yaşamak, iyi yemek, iş sahibi olmak ve eğitime erişmek istiyor” dedi.

Lula böylece görevdeki devlet başkanı Bolsonaro’nun bireysel silahlanma yanlısı politikalarına da çizgi çekmiş oldu.

Irkçılığı yenmek istediğini söyleyen Lula, beyaz, siyah ya da yerli halkların eşit hak ve imkanlara sahip olmasını hedeflediğini kaydetti.

Lula, “İki Brezilya” olmadığını söyleyerek, “Biz tek bir halkız” dedi.

Lula, Amazon ormanlarında Bolsonaro döneminde artan ormansızlaşma ve tahribata da son verileceğini dile getirdi.

Lula yeni devlet başkanı 1 Ocak 2023’te görevi devralacak.

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