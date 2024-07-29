Maduro zafer ilan etti, muhalefet “biz kazandık” diyor

Venezuela’da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminde Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Elvis Amoroso oyların yüzde 80’inin sayıldığını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yüzde 51.2 ile seçimi kazandığını açıkladı.

Görevdeki Maduro, seçim otoriteleri tarafından Venezuela’daki başkanlık seçiminin galibi ilan edildi.

Ancak muhalefet de zafet ilan etti!

Seçim otoritesine göre, Venezuela’daki başkanlık seçimini görevdeki Nicolás Maduro kazandı. Otoritenin başı Elvis Amoroso’nun, kullanılan oyların yüzde 80’i sayıldıktan sonra açıkladığı gibi, Maduro yüzde 51,2 çoğunluk aldı.

Muhalefet adayı Edmundo González Urrutia ise yüzde 44,2 oy aldı.

Seçim otoritesi başkanı Amoroso, sonucun “geri döndürülemez” olduğunu söyledi. Ancak Maduro’ya sadık olanlar tarafından kontrol edilen otorite, 15.797 oy verme istasyonunun resmi sayım sonuçlarını henüz yayınlamadı ve bu da muhalefetin sonuçları doğrulama becerisini engelledi.

Muhalefet adayı Venezuela’da seçim zaferini ilan etti

Daha önce de oylamada usulsüzlükler olduğunu ileri süren muhalefet seçimde zafer ilan etti!

Muhalefet adayı González ilk açıklamasında “Ne olduğunu Venezuelalılar ve tüm dünya biliyor” dedi.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado da González’in liderliğinin “ezici” olduğunu, Gonzalez’in oyların yüzde 70’ini aldığını iddia etti.

Machado ayrıca çevrimiçi platform X’te şunları yazdı:

“Orduya bir mesaj. Venezuela halkı konuştu: Maduro’yu istemiyorlar. Tarihin doğru tarafına geçmenin zamanı geldi. Bir şansın var ve artık ona sahipsin.”

Oylamadan sonraki birkaç anket González’in zaferine işaret ediyordu. Seçimden önce de anket firmaları Maduro’yu önde göstermiyordu.

Uluslararası gözlemciler seçimin özgür ve adil bir ortamda yapılmadığını ısrarla vurguluyor.

ABD şüpheleri

ABD, Maduro’nun ilan ettiği zaferle ilgili şüphelerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un açıklanan sonuçların halkın iradesini yansıtmadığına dair “ciddi endişeleri” olduğunu söyledi.

Muhalefet daha önce oy verme usulsüzlükleri konusunda uyarmış ve seçim gözlemcilerini oy sayımı bitene kadar sandık merkezlerinde kalmaya çağırmıştı.

Ancak muhalefetin baş gözlemcisi Delsa Solorzano’nun seçim binasına girişi engellendi.

Venezuela’nın seçim otoritesi daveti iptal ettiği için AB, oylamada gözlemciler tarafından temsil edilmedi.

Panama yetkililerine göre, dört eski Latin Amerika cumhurbaşkanının da seçimleri gözlemlemek için seyahat etmeleri engellendi.

Birleşmiş Milletler bazı seçim uzmanları gönderdi, ancak organ seçimin ilerleyişini değerlendiren kamuya açıklama yapmadığı için bu uzmanların rolleri sınırlı.

Son zamanlarda Venezuela’da çok sayıda muhalefet üyesi tutuklandı ve hükümeti eleştiren birçok kişinin oy kullanmasına izin verilmedi.

Sivil toplum kuruluşu Foro Penal, 300’den fazla siyasi tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

Muhalefet lideri Machado’nun, parlamento üyesi olduğu dönemde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle 15 yıl süreyle kamu görevinden men cezası verildi. Yakın zamana kadar pek tanınmayan González Machado’nun yerine aday oldu.

Maduro, kaybetmesi halinde “kan banyosu” tehdidinde bulundu

Maduro, seçim otoritelerinin zaferini açıklamasından kısa bir süre sonra başkent Caracas’ta “barış, istikrar ve adalet” olacağını söyledi. Ayrıca “barış ve hukuka saygı” sözü verdi.

Maduro destekçilerine “Ben barış ve diyalog adamıyım” dedi.

Maduro’nun 2018’deki seçimi çoğu Batı ülkesi tarafından tanınmadı ve daha sonra Venezuela’ya yaptırımlar uygulandı.

61 yaşındaki Maduro, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle pek çok seçmen arasında sevilmiyor.

Onun Venezuela’daki iktidar aygıtı, diğer şeylerin yanı sıra, orduya ve polise de güveniyor.

Oylamadan önce Maduro, seçimi kaybetmesi halinde iktidardan vazgeçmeyeceğini defalarca açıklamış, kaybetmesi halinde “kan banyosu” tehdidinde bulunmuştu.