Japonya’da sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya’nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde Perşembe günüden bu yana etkili olan şiddetli yağışların etkisini azaltmasıyla bilanço netleşmeye başladı. Yetkililer, yardım çağrısına giderken araçları ile sel sularına kapılan 2 polisten birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 3’e yükseldiğini belirtti. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve polis desteğiyle sürdüğü açıklandı.

Japonya’da çok sayıda yol ve köprü sular altında kaldı

Şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları birçok bölgede maddi zarara yol açtı. Yamagata eyaletinde bin 100, Akita eyaletinde 160 olmak üzere en az bin 260 yapının sular altında kalırken, çok sayıda yol ve köprüde hasar meydana geldi.

Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Japonya’nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibariyle şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı.

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Kuzey Kore‘de etkili olan sağanak yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Sel sebebiyle ülkede 5 bin kişinin mahsur kaldığı açıklandı.