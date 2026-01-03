Trump duyurdu: Maduro ve eşi yakalandı

Venezuela’da gece boyunca yaşanan şiddetli patlamalar sonrası gözler Washington’a çevrilirken, Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Venezuela’ya yönelik askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını savunarak, Nicolás Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

Trump: Saldırımız başarılı oldu

Trump, yaptığı açıklamada Venezuela’ya yönelik saldırının hedeflerine ulaştığını ifade etti. Operasyonun “planlandığı şekilde” yürütüldüğünü belirten Trump, ABD’nin bölgedeki adımlarının kararlılıkla süreceğini söyledi.

ABD Başkanı, açıklamasında Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını ve Venezuela dışına çıkarıldığını öne sürdü. Bu iddiaya ilişkin Venezuela makamlarından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Carakas’ta gece boyu patlamalar

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece saatlerinde art arda patlamalar meydana gelmiş, kentin farklı bölgelerinde alevler ve yoğun dumanlar yükselmişti. Patlamaların ardından bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandığı, kent semalarında uçak ve helikopter seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

Venezuela’dan sert tepki ve seferberlik

Venezuela hükümeti, saldırıların ardından ülke genelinde seferberlik ilan edildiğini duyurmuş, ABD’yi “askeri saldırı” ile suçlamıştı. Yapılan açıklamalarda, hedefin ülkenin petrol ve maden kaynakları olduğu savunulmuştu.

Uluslararası tepkiler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karakas’ın bombalandığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün acil toplanması çağrısında bulunmuştu. Bölgedeki gelişmelerin ardından birçok ülkeden itidal çağrıları gelmeye devam ediyor.

Beyaz Saray’dan detay yok

ABD cephesinde Beyaz Saray, operasyonun kapsamı ve Maduro’ya ilişkin iddialarla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Amerikan medyasında ise saldırının Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiği yönünde haberler yer aldı.

