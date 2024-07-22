Önde gelen Demokratlar Kamala Harris’i destekliyor

Pek çok önde gelen Demokrat, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten yana. Ayrıca tabandan da destek var gibi görünüyor. Ancak bazı önemli siyasetçiler de geri durmuyor değil.

Joe Biden’ın ABD başkanlık yarışından çekilmesinin ardından önde gelen Demokratlar, başkan adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in arkasında sıraya girdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, “Sert. Korkusuz. Azimli. Demokrasimiz risk altında ve geleceğimiz belirsizken, Donald Trump’ın kasvetli vizyonuna karşı davayı sürdürmek ve ülkemizi daha sağlıklı bir yöne yönlendirmek için bundan daha uygun kimse olamaz” diye yazdı.

Güç durumdaki Pensilvanya eyaletinin valisi Josh Shapiro da 59 yaşındaki Harris’i desteklemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da benzer açıklamalarda bulundu.

Sallantılı eyalet Michigan’ın valisi Gretchen Whitmer Harris’i doğrudan desteklemekten kaçınıyor.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, sol görüşlü milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez’in yanı sıra Hillary ve Bill Clinton gibi diğer önde gelen Demokratlar da Harris’e destek sözü verdiler.

Ancak eski Başkan Barack Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden’ın çekilmesine ilişkin Harris’i desteklemeden yorum yaptı.

Yüzlerce telefon görüşmesi

Reuters haber ajansının haberine göre Harris’in ekibi, Biden’ın çekilmesinin hemen ardından Demokratların adaylığı için kampanyasını başlattı.

Ekip ve müttefikleri, Ağustos ayındaki Demokratik Ulusal Kongre öncesinde başkanlık adaylığına delege desteği sağlamak amacıyla Pazar günü yüzlerce telefon görüşmesi yaptı.

Ayrıca ABD eyaletlerindeki parti liderleri, bir telefon konferansında neredeyse oybirliğiyle Harris’in yeni lider aday olması yönünde oy kullandı.

“Onur duydum”

Harris daha önce Demokrat Parti’nin yedek adayı olmak istediğini söylemişti.

Harris yazılı bir açıklamada, “Başkanın desteğini almaktan onur duyuyorum ve bu adaylığı hak edip kazanmayı düşünüyorum” dedi.

Biden’ın kampanya ekibi de Harris için çalışmaya başladı bile.

Kampanya ekibi adını “Başkan Adayı Harris” olarak değiştirdi. Biden bir e-postada destekçilerini Harris’in kampanyasına hemen bağış yapmaya çağırdı.

Biden’ın kampanya ekibinin yanı sıra diğer bazı Demokrat destek grupları da isim değişikliği talebinde bulundu. Biden’ın ayrılmasından kısa bir süre sonra Harris’in Demokrat aday olarak adaylığını geri almanın zor olacağı açıklığa kavuştu.

Biden’ın geri çekilmesi: “Özverili ve vatansever”

İstifasından önce Biden’ın akli sağlığı konusunda tartışmalar yaşanmıştı. 81 yaşındaki başkan, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a karşı girdiği TV düellosunda defalarca ipi kaybetmişti.

O zamandan beri Demokratlar arasında Biden’ın çekilmesi yönünde baskı arttı. Neredeyse tüm anketlerde Trump açıkça görevdeki cumhurbaşkanının önündeydi.

Ancak uzmanlar Trump’ın gücünden ziyade Biden’ın zayıflığının bunda etkili olduğunu söyledi.

Corona hastası olan Başkan, hafta sonunu Delaware’deki özel evinde geçirdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden, Obama’nın desteğinin olmayışı nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Ve Pelosi’nin kendisini yarıştan çekilmeye zorlamak için çeteleri kullanmaya çalışmasına da kızgın.

Biden, çekilme kararını Pazar günü öğleden sonra sosyal medyada duyurdu.

Yarım saat sonra Biden, Harris’i başkan adayı olarak öneren başka bir gönderi gönderdi.

Harris, Biden’ı ‘özverili ve vatansever’ olarak övüyor

ABD Başkan Yardımcısı, Biden’ın geri çekilmesiyle ilgili şunları yazdı:

“Başkan Biden, bu özverili ve vatansever davranışıyla tüm hayatı boyunca yaptığını yapıyor: Amerikan halkını ve ülkemizi her şeyin üstünde tutuyor.”

Harris, geçen yıl ülkeyi dolaşarak Amerikalılarla seçimler hakkında konuştuğunu söyledi.

“Önümüzdeki gün ve haftalarda da bunu yapmaya devam edeceğim.

Seçim Gününe kadar 107 günümüz var. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız.”

Bu arada Trump Harris’i hedef almakta gecikmedi. Trump, Harris’i Biden’dan daha kolay yeneceğini iddia etti.

Ve Joe Biden yarıştan çekildi