Hindistan’da alarm verildi! Nipah virüsü can aldı

Hindistan’ın Kerala eyaletindeki sağlık yetkilileri, 14 yaşında bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle ölmesinin ardından uyarı yayınladı.

Eyalet Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre, 60 kişinin daha hastalığa yakalanma açısından yüksek risk kategorisinde olduğu belirlendi.

Kerala Sağlık Bakanı Veena George, çocuğun Pandikkad kasabasından olduğunu ve onunla temas edenlerin izole edilip test edildiğini söyledi.

Bölgedeki halktan, toplu alanlarda maske takmak ve hastane ziyaretlerinden kaçınmak gibi önlemlere uymaları istendi.

Hindistan’da Nipah virüsü paniği

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Nipah virüsü enfeksiyonu, domuz ve meyve yarasası gibi hayvanlardan insanlara bulaşan “zoonotik bir hastalıktır”.

Ayrıca kirli gıdalarla ve enfekte bir kişiyle temas yoluyla da bulaşabilir.

Bir gün sonra çocuk öldü

DSÖ, virüsü salgın tetikleme potansiyeli nedeniyle öncelikli patojen olarak nitelendirdi.

Virüsün ilk olarak 2018 yılında Kerala eyaletinde bildirilmesinden bu yana onlarca ölüme yol açtığı belirtiliyor.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, 14 yaşındaki çocuk, virüse yakalandığı doğrulandıktan sadece bir gün sonra, Pazar günü hayatını kaybetti.

Ayrıca kirli gıdalarla ve enfekte bir kişiyle temas yoluyla da bulaşabilir.

Kerala’nın bazı bölgelerinin virüs için küresel olarak en fazla risk altında olduğu söyleniyor. Reuters tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırma , tropikal bir eyalet olan ve hızlı bir kentleşme ve hızlı ağaç kaybına tanık olan Kerala’nın “Nipah gibi bir virüsün ortaya çıkması için ideal koşullar” yarattığını buldu.

Uzmanlar, yaşam alanlarının daralması nedeniyle hayvanların insanlara daha yakın mesafede yaşadığını ve bunun da virüsün hayvanlardan insanlara geçmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Eyalet hükümeti yakın zamanda Nipah salgınını önlemek için bir eylem planı oluşturduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Kerala eyaletindeki yetkililer beş vakanın doğrulanmasının ardından okulları ve ofisleri kapatmıştı.



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