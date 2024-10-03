AB Komisyonu yabancı fonlara savaş açan Macaristan’a dava açıyor

Macaristan hükümeti, yabancı nüfuza karşı yasayı “ulusal egemenliğin korunması” ile meşrulaştırıyor. Eleştirmenler bunu ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimi olarak görüyor. AB Komisyonu ise Macaristan’a dava açıldığını duyurdu.

AB Komisyonu, Macaristan’ı dış nüfuza karşı bir yasa nedeniyle Avrupa Adalet Divanı’na (ECJ) götürmek istiyor.

Komisyon, sözde egemenlik yasasının Avrupa yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

Macaristan’ı, ifade özgürlüğünü ve diğer temel hakları kısıtlamak için yeni oluşturulan bir hükümet kurumunu kullanmakla suçluyor.

Kendi bilgilerine göre komisyon hızlandırılmış bir yasal prosedür talep etti.

Davanın duyurulması, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Parlamentosu’nda planlanan duruşmasından neredeyse bir hafta önce gerçekleşti.

Kendisi, bu dönem milletvekillerinin ülkesinin Konsey Başkanlığı ile ilgili sorularını önümüzdeki Çarşamba günü yanıtlayacak. Parlamenterler zorlu tartışmalar bekliyor.

Hedef yurt dışından fon alan kuruluşlar

Brüksel’deki Komisyon ile sağcı milliyetçi Orban arasındaki çatışma yeni değil. Aralık 2023 ortasında, Macaristan Ulusal Meclisi “Egemenlik Yasasını” kabul etti.

Bu aynı zamanda yeni bir “Egemenliği Koruma Dairesi”nin kurulması anlamına da geliyordu. Yeni oluşturulan otoritenin görevi, “yurt dışından fon alan ve seçmen iradesini etkilemeyi amaçlayan kuruluşları tespit etmek ve soruşturmak”.

Ofisin soruşturmalar konusunda geniş takdir yetkisi var ve ayrıca diğer yetkililerin çalışmalarına da müdahale edebilir.

Partilerin yurt dışından finansmanına ilişkin mevcut yasak, kulüpleri ve diğer kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Başbakan Orban uzun süredir AB ve ABD örgütlerini muhalefete “milyarlarca avro” dağıtmakla suçluyor.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer kuruluşlar, Macar hükümetini “eleştirel sesleri susturmak” istemekle suçluyor. Onlara göre gazeteciler, şirketler, sendikalar, kiliseler ve belediyeler eşit derecede hedef alınıyor.

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Buna cevaben AB Komisyonu bu yılın Şubat ayında sözde ihlal davasını başlattı ve Budapeşte’deki hükümetten bir açıklama istedi.

O dönemde bir Komisyon sözcüsü, “Geniş yetkilere ve sıkı bir denetim ve yaptırım rejimine sahip yeni bir otoritenin oluşturulması, Macaristan’da demokrasiye ciddi zarar verme riskini taşıyor” dedi.

Macaristan’ın iddialara yanıt vermesi için iki ayı vardı. Ancak AB Komisyonu’nun bugün açıkladığı gibi Budapeşte’deki hükümet hâlâ şikâyetler doğrultusunda hukuki durumu değiştirmedi. Şimdi AB Temel Haklar Şartı’nı ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı’na gidiyor.

AB 2023’te milyarları serbest bıraktı

AB hukukuna uyumdan sorumlu olan AB Komisyonu’nun, hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle ülkeye karşı dava başlatması ilk kez olmuyor.

Ancak Aralık 2023’te Brüksel’deki otorite, Macaristan hükümet başkanının gerekli reformları uyguladığı gerekçesiyle Macaristan’a yönelik on milyar avroluk dondurulmuş fonu serbest bıraktı.

Orban, Macaristan’ı 2010’dan bu yana kesintisiz olarak yönetiyor ve AB ortaklarına göre, o tarihten bu yana basın özgürlüğünü ve temel hakları giderek daha fazla kısıtlıyor.

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