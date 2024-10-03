Melania Trump, kocasının kürtaj politikasına karşı çıkıyor

Dış medyada çıkan haberlere göre Melania Trump bir kitapta açıkça kürtaj hakkını destekliyor.

ABD’nin eski First Lady’si Melania Trump açıkça kürtaj hakkından yana.

Bu, İngiliz Guardian gazetesi tarafından Melania Trump’ın gelecek hafta yayımlanacak olan anılarına atıfta bulunularak bildirildi.

Melania Trump, merkezi bir kampanya meselesinde, Cumhuriyetçi başkan adayı kocası Donald Trump’la çelişiyor.

Gazete, önümüzdeki Salı günü yayınlanacak olan kitaptan Trump’ın “Neden kadının kendi bedeniyle ne yapacağına karar verme yetkisine sahip olsun ki?” ifadelerine yer verdi.

Melania Trump, bir kadının istenmeyen hamileliğe son verme hakkını kısıtlamanın, onun kendi vücudu üzerindeki kontrolünü reddetmekle aynı şey olduğunu söylüyor. Bu inancı yetişkin hayatı boyunca sürdürdü.

Donald Trump seçim kampanyasında kürtaj hakkına karşı çıkarken Melania Trump’ın yeni yayınlanan anı kitabında kürtajı savunduğu ifadeler dikkat çekti. Trump, “Kadınların çocuk sahibi olma konusunda hükümet müdahalesi olmadan kendi kararını vermesini garanti etmek bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Melania Trump, kürtaj hakkını hayatı boyunca savunduğunu, ayrıca göçmenler konusunda da eşinden farklı düşüncelere sahip olduğunu belirtti.

Donald Trump döneminde ABD’de kadın haklarını gerileten birçok adım atılmıştı. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Anayasa Mahkemesi’nin 2022’de kadınlara kürtaj hakkı veren 50 yıllık kararı bozması ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.

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