Macaristan’da yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok

Tamas Sulyok’un selefi, çocuklara yönelik cinsel şiddet davasına karışan bir adamı affettiği için istifa etmişti.

Macaristan parlamentosu yeni cumhurbaşkanını seçti. Anayasa Mahkemesi’nin mevcut başkanı Tamas Sulyok 134 oy aldı. Beklendiği gibi 67 yaşındaki Sulyok gerekli üçte iki çoğunluğu elde etti.

Beş milletvekili ona karşı oy kullandı. Birçok muhalefet grubu oylamaya katılmadı.

Cumhurbaşkanı seçimine Tamas Sulyok tek aday olarak girdi.

Teklif, sağcı popülist Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz partisi tarafından yapıldı. Sulyok’un selefi Katalin Novak, pedofili skandalına karışması nedeniyle yaklaşık iki hafta önce istifasını açıklamıştı.

Tamas Sulyok’un selefi istifa etti

Katalin Novak, çocuklara yönelik cinsel istismara yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunan bir adamı affettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Bu, Macaristan’da yaygın bir öfkeye yol açtı ve hükümeti desteği geri çekmeye zorladı.

Macaristan cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl. Ülkede cumhurbaşkanının siyasetteki rolü temsili. Sulyok 5 Mart’ta göreve başlayacak. O zamana kadar Parlamento Başkanı Laszlo Köver devlet başkanı vekili olarak görev yapacak.

Tamas Sulyok, Orban’ın politikalarını destekliyor

Sulyok, Başbakan Viktor Orban’ın politikalarının destekçisi olarak biliniyor.

2023 yılında onun liderliğindeki Anayasa Mahkemesi, Budapeşte’de yıllardır faaliyet gösteren Orta Avrupa Üniversitesi’nin (CEU) aleyhine bir karar verdi.

Orban hükümetinin tacizi nedeniyle 2019’dan itibaren operasyonlarının çoğunu Viyana’ya taşımak zorunda kaldı.

Anayasa Mahkemesi, üniversitenin yasa ihlalinin mağduru olmadığına karar verdi.

Üniversite, kendisini “liberal olmayan” siyasete adamış Orban için baş belasıydı: Liberal değerleri temsil ediyordu ve aynı zamanda ABD’li hayırsever George Soros tarafından kurulup finanse ediliyordu.

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