Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalar yeniden başladı

Azerbaycan basınına göre askeri operasyonda Ermeni mühimmat depoları, askeri birlikleri ve hava savunma sistemleri imha edildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, gece yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin öldüğünü belirtti.

Azerbaycan Ermenistan ile çatışmalarda 50 askerini kaybettiğini duyurdu.

Hem Bakü hem de Erivan savaşı başlatan taraf olarak birbirlerini suçluyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Vardenis, Sotk, Artaniş, Ishkhanasar, Goris ve Kapan bölgelerinde hem askeri hem de sivil altyapıyı hedefleyen topçu, İHA ve büyük kalibreli silahlarla yoğun saldırılar başlattığını açıkladı.

Bakanlık, sınırın bazı bölgelerinde ilerlemeye çalışan Azerbaycan birlikleriyle mevzi savaşları yapıldığını da söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni grupları mayınlama girişimini engelledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise 13 Eylül sabahı erken saatlerde Azerbaycan birliklerinin, “bölücü Ermeni gruplarının” sınırdaki Azerbaycan ordusu mevzilerine yakın bölgelere mayınlama girişimini engellemesi nedeniyle çatışma çıktığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan birliklerinin Ermeni topraklarına girdiğini yalanladı ve ordunun “Büyük ölçekli Ermeni provokasyonuna tepki olarak yerel karşı önlemler aldığını ve ateş mevzilerini etkisiz hale getirdiğini” söyledi. Bakanlık ayrıca sivil halkı, altyapıyı ve bazı tesisleri hedef aldığı iddiasını da yalanladı.

Bağımsız Rus haber ajansı Interfax, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Parlamento’da yaptığı konuşmada Bakü’yü suçladığını yazdı. Buna göre Paşinyan, Bakü’nün gece Ermenistan mevzilerine saldırdığını söyleyen Paşinyan, 49 Ermeni askerinin öldüğünü belirtti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlik ile Rusya Ukrayna krizi ilişkisi

Bölgede çatışmaların yeniden alevlenmesi, zamansal açıdan önemli. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki en etkili arabulucu olan Rusya’nın Ukrayna‘da “özel bir askeri harekat” yürüttüğü bir döneme denk geldi.

Her ne kadar Kremlin salı günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güney Kafkaslarda kan dökülmesini önlemek için elinden gelen bütün çabayı sarf ettiğini söylese de, Ukrayna’daki savaş Moskova’nın bölgedeki barış garantörlüğü statüsünü zedeledi. Reuters haber ajansına değerlendirmede bulunan uzmanlara göre bu durum Azerbaycan’ı “daha fazla toprak peşinde koşmak” için cesaretlendirmiş olabilir.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlik Rusya ve Türkiye’ye nasıl yansır

İki ülke arasında tam teşekküllü bir çatışma Rusya ve Türkiye gibi bölgedeki büyük güçleri içine çekme ve doğal gaz ve petrol boru hatlarının önemli koridoru olan Kafkaslarda, Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sevkiyatının zaten sekteye uğradığı bir dönemde istikrarsızlık yaratma riski taşıyor.

Moskova’nın Ermenistan’la savunma ittifakı var ve burada bir askeri üssü bulunuyor. Ankara ise Azerbaycan’daki etnik Türkleri hem siyasi hem de askeri olarak destekliyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bir savaş Moskova’nın bunu sağlamada zorluk çekeceği bir dönemde daha fazla barış gücü askerine ihtiyaç yaratabilir.

Ancak Broers’e göre, yeni bir tampon bölge, güvenli alan oluşturmanın Ermenistan’ın en azından güneyinde bir çeşit parçalanma ve dış güçlerin bu durumun oluşmasına engel olmak için güçsüzlüğü tehlikesini beraberinde getiriyor.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...