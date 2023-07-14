Güney Avrupa Yanıyor! Akropolis Ziyarete Kapatıldı

Aşırı sıcakların etkili olduğu Avrupa ülkelerinden Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Akropolis, sıcaklar nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Türkiye’nin batı bölgelerinde sıcaklık 45 dereceyi buldu.

Atina’da bulunan Akropolis, günün en sıcak saatlerinde ziyarete kapatıldı. Buna göre, turistlerin, yerel saatle 12.00 ila 17.00 arasında ülkenin önemli turistik mekanlarından Akropolis’e girmesi yasaklandı.

BBC’nin haberine göre, Atina’da hava sıcaklığının 40 derece ve üzerinde izlediği ifade edilirken, konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Kültür Bakanlığı Akropolis’in yarın da (15 Temmuz) benzer şekilde kapatılabileceğini açıkladı. Başkentte hava sıcaklığının bugün öğlen saatlerinde 43 dereceye ulaşabileceği bilgisi de paylaşıldı.

Yunanistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışması da askıya alındı. Çalışma Bakanlığı’nın kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edildi. Evlere paket servis hizmeti ise aşırı sıcaklar nedeniyle 12.00-17.00 saatleri arasında durduruldu. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda bugünkü randevular başka tarihe ertelenirken, çoğu kurum ve kuruluşta işe geliş ve dönüş saatleri esnetildi.

Atina’da bugün 43 dereceye çıkan sıcaklığın cumartesi günü de 44 derece olması bekleniyor.

Avrupa’da Sıcak: Tatil Bölgeleri Yanıyor

Avrupa’nın en popüler tatil bölgelerinde serinlemek ve rahatlamak isteyenler zor anlar yaşıyor.

İlkbaharda 35 dereceden, Temmuz başında 44 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar şimdi gölgede 50 dereceye kadar tırmanıyor.

İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Türkiye, İtalya ve Kuzey Afrika’nın büyük bir bölümünü pençesine alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.

Birkaç gün önce, İspanya’nın Extremadura bölgesinin güneşli bazı bölgelerinde sıcaklık, Avrupa’nın “Sentinel 3” uydusundan alınan görüntülerle doğrulandığı gibi 60 dereceye ulaştı.

Maksimum değerlerin gölgede ölçülmesi gerektiğinden, Avrupa sıcaklık rekoru henüz kırılmadı, ancak bu da çok uzak görünmüyor. Tahminlere göre, önümüzdeki hafta başında İtalya’da rekor kırılabilir.

Sardunya’da bu yüksek basınç alanı, önümüzdeki günlerde gölgede ölçümleri 48.8 dereceye, hatta muhtemelen biraz daha yukarıya çıkaracaktır. Bu, Avrupa’daki önceki ısı rekorunun yerini alabilir.

Mevcut rekor48.8 derece ile İtalya Sicilya’ya ait.

İtalya’da İlk Ölüm

En yüksek ısı uyarı seviyesi şu anda İtalya’da Roma, Bologna ve Floransa da dahil olmak üzere toplam on şehir için geçerli.

Bu hafta sonu burada yine 40 dereceden fazla sıcaklık bekleniyor. Başkentte bu hafta yoğun sıcağa rağmen yaya geçidini boyayan yol bakım işçisi hayatını kaybetti.

İkinci resmi sıcak dalgasının anakarada ve özellikle Endülüs’te termometreleri 40 dereceye kadar zorladığı İspanya’da, büyük bölümlerde açık havada çalışma yasağı var.

Geçen yıl Madrid’de bir temizlik görevlisinin sıcaktan ölmesine tepki olarak, öğleden sonra sıcak hava dalgası sırasında burada çalışmaya artık izin verilmiyor.

Bulgaristan’da yılın ilk sıcak hava dalgası yaşanıyor: Perşembe günü yetkililer en yüksek ikinci uyarı seviyesi olan turuncuyu duyurdular.

Plovdiv’de ve Tuna Nehri kıyısındaki Rusçuk’ta maksimum 41 dereceye varan sıcaklıklar var.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

