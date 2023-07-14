Bruno Mars Konser İçin Komşuya Geliyor! Pasaportsuz Fırsat

Indie müziğin yaşayan efsanesi Bruno Mars Tiflis konseri ile Gürcistan’da sahne alacak. Türk vatandaşlarının sadece kimlikle giriş yapabildiği Gürcistan’daki konseri Türk hayranlar da büyük ilgi gösterecek.

Popüler Amerikalı şarkıcı Bruno Mars, 1 Ekim’de Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Dinamo Arena stadyumunda, ülkenin turizm potansiyelini tanıtan ve dünyadaki eğlence etkinlikleri haritasında yer alan Starring Georgia kapsamında konser erecek.

Dinamo Arena Stadı’ndaki Bruno Mars Tiflis konserine en az 70 bin kişinin katılması bekleniyor.

15 Grammy, 4 Brit Ödülü, dört Guinness Dünya Rekoru sahibi Bruno Mars, Starring Georgia festivalinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te sahne alacak.

Bruno Mars Tiflis Konseri: Türk Vatandaşları İçin Vizesiz Konser Fırsatı

Pop, R&B, rock ve funkı harmanlayan müziğiyle dünyanın en popüler şarkıcıları arasında yerini alan Bruno Mars, “Doo-Wops & Hooligans”, “Unorthodox Jukebox” ve “24K Magic” albümleri ile dünya çapında büyük sükse yaptı.

ABD’li yıldızın Gürcistan’da vereceği konser sadece bu ülkede değil, başta Türkiye olmak üzere çevredeki birçok ülkede büyük heyecan yarattı.

Türkiye, İran, Azerbaycan ve Rusya’dan konsere yoğun katılım olması bekleniyor.

1 Ekim 2023’teki konsere en az 70 bin Bruno Mars hayranı katılacak.

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