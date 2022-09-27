Ian Kasırgası Küba ve Florida’yı vurmak üzere

Ian Kasırgası güç kazanıyor ve Küba ve ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerliyor.

ABD Kasırga Merkezi’ne göre, kasırga Pazartesi akşamı (yerel saatle) 5 üzerinden Kategori 2’ye ulaştı.

Küba’nın batısındaki Pinar del Rio eyaletinde yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi. Merkez, meydana gelen fırtına dalgasının, batı Küba kıyılarındaki su seviyelerini, kasırga uyarı bölgesinde kara rüzgarlarının olduğu bölgelerde normal gelgit seviyelerinin 9 ila 14 fit üzerine kadar yükseltebileceğini bildirdi.

Küba’da Salı gününe kadar “hayatı tehdit eden fırtına dalgaları, kasırgalar, ani seller ve olası toprak kaymaları” bekleniyor. Kasırga daha sonra Florida’nın batı kıyısına doğru 4 büyüklüğünde ilerleyebilir. Meteorologlar Çarşamba gününden itibaren fırtına dalgalanmaları konusunda uyarıyorlar. Risk en yüksek Fort Myers ve Tampa şehirleri arasında. Salı akşamı geç saatlerde (yerel saatle) kasırga ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Kasırga Tampa’yı vurursa, şehir 100 yıl sonra ilk kez bir kasırgaya maruz kalmış olacak.

Florida’nın batı kıyısında yaşayanlardan evlerini terk etmeleri isteniyor. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Bu hafife alınacak bir şey değil. Gidebiliyorsanız, şimdi gidin” dedi.

Ian Kasırgası: Küba ‘da hafif sel

Küba devlet medyasının bildirdiğine göre, Pazartesi akşamı (yerel saat) şimdiden Isla de la Juventud adasının kıyı bölgelerinde ve Küba’nın batısındaki Pinar del Río eyaletinde şiddetli rüzgar ve hafif sel var. Komünist Parti gazetesi Granma”ya göre, Pinar del Río’da yaklaşık 50.000 kişinin tahliyesi başladı. Cubadebate portalının bir raporuna göre, güney Isla de la Juventud’da elektrik kesintileri yaşandı.

ABD’nin güneydoğu eyaletinin valisi Ron DeSantis, hafta sonu önlem olarak olağanüstü hal ilan etmiş ve halkı önlem almaya çağırmıştı.

Birkaç bin Ulusal Muhafız askeri seferber edildi. Bölgede birkaç günlük elektrik kesintisi bekleniyor. DeSantis, “Güvenlik her şeyden önemlidir” diye uyardı.

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