Kosova NATO üyeliği sürecinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin NATO’ya katılımının hem ulusal hem de küresel güvenlik açısından kritik olduğunu belirtti.

Osmani, NATO’yu “insanlığın tanık olduğu en güçlü ve en başarılı ittifak” olarak tanımlayarak, Kosova’nın bu ittifakın temel değerlerine bağlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Kosova NATO üyeliği konusunda kararlı bir şekilde ilerlemeli, çünkü halkımız 25 yıl önce NATO tarafından kurtarıldı. Şimdi ise bu özgürlüğü korumak için ittifakın bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Kosova’nın Savunma Yatırımları ve NATO Hedefleri

Kosova NATO üyeliği sürecinde, savunma harcamalarına büyük önem veriyor. Osmani, ülkesinin NATO’nun gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya ayırma hedefini gerçekleştirdiğini ve bu oranı rekor sürede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bununla birlikte, Kosova’nın mühimmat ve insansız hava araçları üretimine başlamayı planladığını açıklayan Osmani, bu sayede ülkesinin NATO içinde stratejik bir ortak haline geleceğini ifade etti.

Sırbistan ve Bölgesel Güvenlik

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova NATO üyeliği sürecini tehdit eden en önemli unsurlardan birinin Sırbistan’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikaları olduğunu belirtti. Osmani, “NATO birliklerinin Kosova’daki varlığı sadece bizim güvenliğimizin garantisi değil, aynı zamanda bölge genelinde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişime karşı bir bariyerdir.” dedi.

Ancak, Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan dört NATO üyesi ülkenin bulunması nedeniyle üyelik sürecinin ağır ilerlediğini de sözlerine ekledi. Buna rağmen, Kosova yönetimi NATO ile tam entegrasyon sağlamak için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Kosova NATO üyeliği için kararlılığını vurgulamaya devam ederken, ülkenin savunma kapasitesini artırma ve ittifaka stratejik katkılar sağlama hedefleri doğrultusunda alışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.