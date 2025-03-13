Baykar İtalya Havacılık Pazarına Girdi

Baykar İtalya savunma ve havacılık sektöründeki etkisini artıran stratejik bir hamleye imza attı. Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar, İtalya’nın köklü havacılık şirketlerinden Piaggio Aerospace‘i satın aldı. Bu satın alma, Baykar’ın Avrupa pazarındaki varlığını genişletirken, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma iş birliğini de güçlendirecek.

Baykar İtalya’da Havacılık Üretimine Giriyor

Baykar İtalya operasyonları kapsamında, Piaggio Aerospace’in sahip olduğu üretim altyapısını modernize ederek, hem sivil hem de askeri havacılık sektörüne yönelik yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına onay verdiğini duyurdu. Bu karar, Avrupa savunma ve havacılık sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Piaggio Aerospace: 140 Yıllık Havacılık Mirası

1884 yılında kurulan Piaggio Aerospace, sivil ve askeri havacılık alanlarında faaliyet gösteren önemli bir İtalyan firması. P.180 Avanti gibi yenilikçi uçak tasarımlarıyla tanınan şirket, motor üretimi ve bakım hizmetleri konusunda da büyük bir deneyime sahip. Ancak son yıllarda ekonomik zorluklar yaşayan Piaggio Aerospace, 2018’de özel yönetime alınmıştı. Baykar İtalya operasyonu kapsamında, şirketin üretim kapasitesini artırarak yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Baykar ve İtalya Savunma Pazarında Güçleniyor

Baykar İtalya yatırımının yalnızca ticari bir girişim olmadığı, aynı zamanda Türkiye-İtalya savunma sanayi iş birliğinin bir parçası olduğu belirtiliyor. İtalyan savunma sanayi devi Leonardo ile Baykar’ın insansız hava aracı sistemleri konusunda ortak projeler yürüttüğü ifade ediliyor. Bu satın alma ile birlikte Türkiye’nin İHA ve SİHA teknolojisindeki liderliği, Avrupa havacılık pazarına daha güçlü bir şekilde entegre olabilir.

Stratejik Hamle: Avrupa Pazarı ve Teknolojik Gelişmeler

Baykar’ın bu satın almayı gerçekleştirmesi, savunma ve havacılık sanayisinde küresel rekabette önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, Piaggio Aerospace’in mevcut üretim kapasitesini kullanarak yeni nesil hava araçları geliştirmeyi ve Avrupa pazarına daha fazla açılmayı planlıyor.

Baykar İtalya operasyonları kapsamında, Piaggio Aerospace’in mühendislik ve üretim altyapısını kullanarak, sivil havacılık ve insansız hava araçları alanında yenilikçi projeler geliştirecek. Bu gelişme, hem Türkiye’nin savunma sanayisindeki konumunu güçlendirecek hem de Avrupa havacılık sektöründe yeni iş birliklerinin önünü açacak.

Baykar İtalya ile Piaggio Aerospace’in birleşmesi, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekte büyüme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Türkiye’nin Avrupa pazarındaki teknolojik etkinliğini artırarak, savunma ve havacılık sektöründe rekabet gücünü yükseltecek.

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