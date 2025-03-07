Trump NATO 5. Madde Konusunda Değişiklik Planlıyor Mu?

Trump Nato 5. Maddeyi tartışmaya açtı. Nato diken üstünde

20 Ocak’ta ABD Başkanı Joe Biden’dan görevi devralan Donald Trump, uluslararası arenada tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini ekledi. ABD basınında yer alan iddialara göre, Trump NATO 5. Madde ile ilgili değişiklik planları yapıyor ve bu maddeyi zayıflatmanın yollarını arıyor.

Trump NATO 5. Madde’yi Hedef Mi Alıyor?

Amerikan NBC kanalının haberine göre, Trump ve ekibi, NATO’nun 5. maddesinin bağlayıcılığını azaltmanın yollarını araştırıyor. Bilindiği üzere 5. madde, bir NATO üyesine yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağını garanti altına alıyor ve kolektif savunmayı öngörüyor. ABD’nin bu kritik güvenlik maddesini esnetmeye çalıştığı iddiası, müttefik ülkelerde büyük endişe yarattı.

Trump’ın NATO’ya Mesafeli Tutumu

Trump, daha önce de NATO’nun ABD için yük haline geldiğini savunmuş ve Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söylemişti. Başkanlığı döneminde de ABD’nin NATO’daki rolünü sorgulayan açıklamalar yaparak, ittifaktan çekilmenin bile bir seçenek olduğunu dile getirmişti.

ABD’nin Çekilirse NATO Ayakta Kalır MI ?

Trump’ın 5. maddeye yönelik bu yaklaşımı, özellikle Doğu Avrupa’daki NATO üyeleri için büyük bir tehdit olarak değerlendiriliyor. NATO’nun kolektif güvenlik ilkesinin sorgulanması, Rusya’nın bölgedeki etkisini artırmasına neden olabileceği gerekçesiyle Avrupa’da ciddi kaygılara yol açıyor.

Her ne kadar iddialar henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmasa da, Trump’ın geçmişteki NATO karşıtı söylemleri ve müttefiklere yönelik sert tutumu göz önüne alındığında, bu planın ihtimal dışı olmadığı yorumları yapılıyor.