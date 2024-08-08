Hunter Biden hakkında suçlama

ABD’de federal savcılar, Başkan Joe Biden‘ın oğlu Hunter Biden’ın “ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı bir iş insanı tarafından ödeme kabul ettiğini” iddia etti.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss’in ofisindeki savcılar, Hunter Biden’a yeni suçlamalar yöneltti.

Mahkeme dosyasına göre, eylülde görülecek davada savcılar, Hunter Biden ve iş ortağının, “ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı iş insanı Gabriel Popoviciu’dan ödeme aldığına” ilişkin kanıtlar sunmayı planlıyor.

Savcılar, Popoviciu’nun “Romanya’da hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasının ABD kurumlarınca incelenmesi için Hunter Biden ve iş ortağına para ödediğini” iddia ediyor.

Babası Joe Biden başkan yardımcısıyken 2015’te Hunter Biden’ın iş ortaklarının Popoviciu’dan 3 milyon dolardan fazla ödeme aldığını iddia eden savcılar, Hunter Biden’ın bu parayı daha sonra başka bir iş ortağıyla paylaştığını öne sürüyor.

Savcılar, Popoviciu ile Hunter Biden’ın, anlaşmanın Joe Biden için “siyasi sonuçlara neden olabileceğinden endişe duydukları için ödemeleri Romanya’da gayrimenkul alanında yapılıyormuş gibi gösterdiğini” ileri sürüyor.

Popoviciu, Romanya’da 2017’de yolsuzluk suçlamalarıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vergi kaçırmakla da suçlanıyor

Hunter Biden, California’da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda her iki suçlamayı da kapsayacak şekilde Biden’ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden’ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının, vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

Hunter Biden suçlamaları reddetti

Hunter Biden’a, 2018’de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinme, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulan sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etme ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutma ile ilgili 3 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti.

Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Hunter Biden’ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.



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