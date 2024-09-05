Münih’te öldürülen saldırgan Bosna asıllı radikal İslamcı

Polisin öldürdüğü saldırganın amacı kesin olarak açıklanmadı. Yetkililere göre saldırgan, 1972 Olimpiyat bombalamasının anıldığı gün İsrail Başkonsolosluğu’na bir saldırı planlıyordu.

Almanya’nın Münih kentinde polis tarafından öldürülen şüpheli 18 yaşında Avusturyalı bir genç.

Ancak yetkililer henüz olayın kesin nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, olay yerinin yakınındaki İsrail başkonsolosluğuna saldırı planını göz ardı etmedi. Herrmann, böyle bir saldırı planının olabileceğinin varsayılması gerektiğini söyledi.

NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung’un haberine göre Avusturyalı gencin, İslamcı radikalleşme işaretleri nedeniyle yetkililerin dikkatini ilk kez geçen yıl çektiği söyleniyor.

Avusturya’nın “Der Standard” gazetesi ve Spiegel de saldırganın İslamcılık alanında dikkatleri üzerine çektiğini bildirdi.

Söder: “Münih bugün bir an nefesini tuttu

Bavyera Başbakanı Markus Söder, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili yorum yaptı. Söder “Münih bugün bir an nefesini tuttu. Neyse ki sonunda iyi sonuç verdi. Çabalarından dolayı polislere teşekkür ederim” dedi.

Polisle şüpheli arasında çatışma çıktı

Sabah polis operasyonunun tam sırası ile ilgili olarak bir polis sözcüsü, şüphelinin uzun namlulu bir silah kullanırken görüldüğünü söyledi.

Daha sonra beş polis memuru ile şüpheli arasında karşılıklı ateş açıldı ve hem şüpheli hem de polis memurları tarafından çok sayıda el ateş edildi.

İçişleri Bakanı Herrmann’a göre saldırgan özellikle polis memurlarına ateş etti, polisler de ateşe karşılık verdi. Polise göre şüpheli “eski tipte tekrarlayan bir silah” kullandı.

Yetkililere göre saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Başka şüpheli belirtisi yok

Şu anda başka şüpheli olduğuna dair bir belirti yok. Diğer yaralanmalar hakkında hiçbir şey bilinmiyor.

Münih polisi geniş çaplı bir operasyonla bölgeyi kordon altına aldı ve durum yeniden kontrol altına alındı.

Çatışmanın çıktığı bölgede Nazi Dokümantasyon Merkezi, İsrail Başkonsolosluğu ve Amerika Haus bulunuyor.

Münih Olimpiyatları’nda İsrail takımına yapılan saldırı da bundan tam 52 yıl önce yaşandı. Bir polis sözcüsü, bu yüzden insanların özellikle dikkatli olduğunu söyledi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser bunun “ciddi bir olay” olduğunu söyledi.

Herzog Münih’teki eylemi kınadı

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Federal Devlet Başkanı Frank-Walter Steinmeier ile olup bitenleri görüştüğünü söyledi.

Herzog, her ikisinin de “Münih’teki İsrail Konsolosluğu yakınında” işlenen suçla ilgili “ortak kınamalarını ve duydukları dehşeti” dile getirdiklerini yazdı.

Alman güvenlik güçlerine “hızlı tepkilerinden” dolayı teşekkür etti.

Konsolosluk anma nedeniyle kapatıldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırı sırasında İsrail’in Münih Başkonsolosluğu, saldırının yıldönümünde düzenlenen anma töreni nedeniyle kapalıydı.

Olayda personelden kimse yaralanmadı.

5 Eylül 1972’de Filistinli saldırganlar Olimpiyat Köyü’nde iki kişiyi vurdu ve dokuz kişiyi rehin aldı. Yaklaşık 18 saat sonra, kurtarma girişimi dokuz İsrailli rehinenin, bir polis memurunun ve saldırganlardan beşinin ölümüyle sonuçlandı.

Münih saldırganı kim?

Münih saldırganının ilk olarak Avusturya vatandaşı olduğu açıklandı.

Daha sonra Avusturya’dan gelen bilgilere göre saldırgan, İslamcı radikalleşme belirtileri nedeniyle ilk kez 2023’te fark edildi.

Olaydan kısa bir süre sonra internette ortaya çıkan cep telefonu videosunda, genç bir adamın eski bir tüfeği biraz beceriksizce kullandığı görülüyor.

Birinci Dünya Savaşı’nda kullanıldığı gibi, süngü takılı tekrarlayan bir tüfek.

Alman güvenlik yetkilileri saldırganın kimliğini belirledi: Salzburger Bölgesi’ndeki Neumarkt’ta yaşayan ve 2006 yılında Avusturya’da doğan Emra I.

WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung ve Avusturya haber dergisi Profil’in araştırmasına göre, Emra I’in Bosna kökenli bir aileden geldiği ve olası İslamcı radikalleşme nedeniyle geçen yıl Avusturyalı yetkililerin dikkatini çektiği söyleniyor.

Genç adamın okulda katı bir Müslüman olarak göründüğü ve birçok kez diğer öğrencilerle tartıştığı belirtiliyor.

Ayrıca şiddet içeren fanteziler ifade ettiği söyleniyor. Salzburg’daki Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Devlet Dairesi’nin (LVT) Emra I.’nin evinde arama yaptığı bildirildi.

Genç Avusturyalının, Suriyeli terör örgütü Jabhat al-Nusra’nın destekçisi olduğu söyleniyor.

Emra I. daha önce Almanya’daki güvenlik yetkilileri tarafından radikal İslamcı olarak tanınmıyordu. Polis bilgilerine göre olay öncesi Salzburg’dan Münih’e araba ile seyahat etmiş.

Müfettişler onun İsrail Başkonsolosluğuna saldırı düzenlemek istediğini varsayıyor.

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