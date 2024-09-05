Olimpiyat sporcusu Rebecca Cheptegei benzinle yakılarak öldürüldü

Olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Rebecca Cheptegei hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Paris Olimpiyatları’nda yarışan 33 yaşındaki Ugandalı maraton koşucusu, Pazar günkü saldırının ardından vücudunda yoğun yanıklar meydana gelmişti.

Cheptegei’nin yaşadığı ve eğitim gördüğü Kenya’nın kuzeybatısındaki yetkililer, Cheptegei’nin kiliseden eve döndükten sonra hedef alındığını söyledi.

Yerel bir yönetici tarafından sunulan bir raporda, sporcunun ve eski partnerinin bir arazi parçası için tartıştığı iddia edildi. Polis, bir soruşturmanın sürdüğünü söylüyor.

Kenya’da şiddet olayları artıyor

Kenya’da kadın sporculara yönelik şiddet olaylarının artmasından endişe ediliyor; son yıllarda pek çok sporcu öldürüldü.

Tedavi gördüğü hastanenin dışında gazetecilere konuşan babası Joseph Cheptegei, kendisine “çok destek olan” bir kızını kaybettiğini belirterek, Kenya hükümetinden adaletin yerini bulmasını istedi.

Eldoret’teki Moi Eğitim ve Sevk Hastanesi’nin başkanı Dr. Owen Menach, yerel medyaya yaptığı açıklamada, sporcunun tüm organlarının iflas etmesinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

“Bu sabah erken saatlerde, trajik bir şekilde aile içi şiddete kurban giden sporcumuz Rebecca Cheptegei’nin vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bir federasyon olarak, bu tür eylemleri kınıyor ve adalet çağrısında bulunuyoruz. Ruhu huzur içinde yatsın,” dedi Uganda atletizm federasyonu X’te yaptığı paylaşımda .

Eski erkek arkadaş hastaneye kaldırıldı

Cheptegei’nin eski erkek arkadaşı da hastaneye kaldırıldı – ancak daha az ciddi yanıklarla. Dr. Menach, hala yoğun bakımda olduğunu ancak durumunun “iyileştiğini ve stabil” olduğunu söyledi.

Yerel medya, yerel polis şefi Jeremiah ole Kosiom’un “Çiftin evlerinin dışında kavga ettiği duyuldu. Kavga sırasında erkek arkadaşın kadının üzerine bir sıvı döktüğü ve ardından onu yaktığı görüldü” dediğini aktardı.

Uganda sınırının hemen karşısındaki bir bölgeden olan Cheptegei’nin, Kenya’nın birçok atletik eğitim merkezine yakın olmak amacıyla Trans Nzoia ilçesinde bir arazi satın aldığı ve buraya bir ev inşa ettiği söyleniyor.

“Bu, büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylemdi. Mirası devam edecek,” dedi Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare X’te .

Kızının babası Joseph Cheptegei, hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kızım için adalet için dua ediyorum” demiş ve hayatında böylesine insanlık dışı bir eylem görmediğini söylemişti.

Cheptegei, yakın zamanda düzenlenen Paris Olimpiyatları’nda maratonda 44. oldu.

2022 yılında Tayland’ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonası’nda da altın madalya kazandı.

Bu ölüm, yetkililer tarafından her iki vakada da eşlerinin başlıca şüpheliler olarak tanımlandığı Doğu Afrikalı sporcular Agnes Tirop ve Damaris Mutua’nın öldürülmesinden iki yıl sonra gerçekleşti.

Tirop’un kocası şu anda cinayet suçlamasıyla karşı karşıya ancak bu suçlamaları reddederken, Mutua’nın erkek arkadaşını bulma çalışmaları sürüyor.



Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim tırmanıyor. Son olarak Kuzey Kore, Güney Kore’ye 420 çöp balonu gönderdi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Tatilinizi Seyşeller’de geçirmeniz için 9 neden