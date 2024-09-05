Macron, Michel Barnier’yi başbakan olarak atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının galip geldiği seçimlerin ardından solun ortak adayını atamayı reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı ve eski AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’yi başbakan atadı.

Michel Barnier’yi başbakan olarak atandı

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron’un Michel Barnier’yi “Fransızlara hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurmakla” görevlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, Barnier’nin başbakan olarak atamasının, Macron’un anayasal sorumlulukları uyarınca “mümkün olduğu kadar istikrarlı” ve “çoğunluğu sağlama şansı olan” bir başbakan ve hükümet için yürüttüğü bir dizi istişarenin ardından yapıldığı belirtildi.

Merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen 73 yaşındaki Barnier, daha önce de farkı kabinelerde görevlerde bulundu. 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Barnier, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.

Sol ittifaktan Macron’a tepki

Fransa’da erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi olan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı, Macron’un solun ortak adayı yerine merkez sağdan Michel Barnier’i başbakan atamasına tepki gösterdi.

Solcu NFP ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) kurucusu ve eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, X hesabından paylaştığı videoda, Macron’un Barnier’yi başbakan atayarak “kendi kararı ile gittiği erken genel seçimlerin sonuçlarını reddettiğini” belirtti.

Seçimlerin çalındığını savunan Melenchon, Fransızları Macron’un “halk egemenliğine yönelik saldırısına karşı mümkün olan en güçlü şekilde” harekete geçmeye çağırdı.

7 Eylül’de sokağa inme çağrısı

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron’un “halk egemenliğine ve sandıktan çıkan tercihlere saygı duymayı reddettiğini” dile getirdi. Panot, 7 Eylül’de Fransızları sokağa inmeye çağırdı.

NFP ittifakının ikinci büyük partisi olan Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure da Macron’u “demokrasiyi inkar etmekle” suçladı. Faure, Macron’un seçimleri 4’üncü sırada bitiren bir partiden başbakan atamasını eleştirdi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen ise LCI kanalına yaptığı açıklamada, Michel Barnier hükümetinde yer almayacaklarını bildirdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Le Pen, Barnier için “Bizim fikirlerimizi yansıtmıyor.” dedi.

Fransa’daki seçim ve başbakan atama süreci

Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz’da yapılan erken genel seçimlerden 2 ay sonra başbakanı atadı.

Solcu NFP’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos’ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti.

Fransa’da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis’in en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron’un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransa Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

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